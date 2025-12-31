Gignac reportó antes de tiempo con Tigres, de cara al que puede ser su último torneo

El 2025 llegó a su fin y para muchos el 2026 será la oportunidad de un nuevo inicio, mientras que para otros puede significar una despedida. Tal es el caso de André-Pierre Gignac, cuya tiempo con Tigres está cada vez más cerca del final, pues por ahora su contrato finaliza en junio de 2026.

El francés llegó a la Liga MX para el Apertura 2015 procedente de Marsella de la Ligue 1. Después de diez años, 11 títulos e infinidad de goles que lo tienen como el máximo goleador del club, André ha perdido regularidad, por decisión técnica y por las lesiones que no lo han dejado en paz. A pesar de ello, está listo para el que podría ser su 'Last Dance' con los felinos.

Gignac es un histórico de Tigres | IMAGO 7

Gignac reportó de forma anticipada a pretemporada

Como subcampeón del pasado Apertura 2025, en el cual cayó ante Toluca en penales, Tigres fue de los últimos equipos que se fue de vacaciones. Por ello, la directiva le dio días suficientes de descanso a sus jugadores, que tienen que reportar a más tardar el próximo sábado 3 de enero.

Sin embargo, Gignac fue uno de los que decidió volver antes de tiempo para ponerse en forma. De acuerdo con TUDN, el delantero de 40 años ya se integró a los entrenamientos y se sumó a Marcelo Flores y Édgar ‘Gacelo’ López, que reportaron desde este martes 30 de diciembre, además de Jesús Angulo y Antonio Carrera que están en rehabilitación de sus lesiones.

La última renovación que Gignac firmó con Tigres fue este 2025 por un año más, es decir, hasta verano de 2026. Por ahora no hay información de una nueva oferta o si el Clausura 2026 será su última oportunidad de ganar un campeonato más con los de Tigres.

Gignac puede despedirse de Tigres tras el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Cuándo y contra quién empezará Tigres el torneo?

El actual subcampeón del futbol mexicano comenzará el Clausura 2026 como visitante contra Atlético San Luis. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Alfonso Lastras y con ello finalizará la Jornada 1.

Mientras que su presentación en el Volcán será en el último partido de la segunda fecha, contra Pumas. El compromiso está programado para el miércoles 14 de enero a las 21:06 horas y será un partido relevante para Gignac, ya que el equipo de la UNAM es al que más goles le ha marcado el francés, con 17 hasta ahora.