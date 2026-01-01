Promesas del futbol mexicano a seguir este 2026

El 2026 marcará el inicio de una nueva etapa en la Liga MX con el arranque del Clausura 2026, un torneo que no solo traerá consigo la lucha por el título, sino también la consolidación y aparición de jóvenes talentos que comienzan a levantar la mano y a llamar la atención en el futbol mexicano.

Gilberto Mora

Uno de los nombres que más reflectores ha ganado es el de Gilberto Mora, quien ha mostrado personalidad y calidad a su corta edad, convirtiéndose en una de las promesas con mayor proyección dentro del balompié nacional.

Gilberto Mora l IMAGO7

¿Quiénes son los otros jugadores?

A la par, Yael Padilla continúa dando pasos firmes, destacando por su desequilibrio y capacidad para marcar diferencia en el último tercio del campo.

Otro jugador a seguir de cerca es Íker Fimbres, quien ha comenzado a sumar minutos importantes y a responder con buenas actuaciones, mientras que Hugo Camberos se perfila como un elemento interesante por su intensidad y crecimiento constante.

Hugo Camberos l IMAGO7

En la lista también aparece Mateo Levy, atacante que ha generado expectativa por su olfato goleador y movilidad en el área. El mexicano es jugador del Cruz Azul y recientemente representó al Tri en el Mundial Sub-20

Además, jóvenes como Joaquín Moxica y Heriberto Jurado representan una nueva generación que busca abrirse espacio en Primera División, mostrando condiciones técnicas y carácter competitivo.

Diego Sánchez l IMAGO7

A ellos se suman Diego Sánchez y Elías Montiel, futbolistas que han comenzado a ganarse la confianza de sus entrenadores y que podrían tener un rol más protagónico a lo largo del torneo.

El Clausura 2026 se perfila así como un escenario ideal para que estas promesas continúen su desarrollo y se consoliden en la Liga MX. Con la exigencia del torneo y la necesidad de refrescar planteles, los jóvenes tendrán la oportunidad de demostrar que están listos para asumir responsabilidades y convertirse en el futuro del futbol mexicano.