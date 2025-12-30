Marcel Ruiz fue el jugador con más minutos en el Apertura 2025

Marcel Ruiz cerró el 2025 como el futbolista de campo con mayor carga de actividad en la Liga MX, consolidándose como el jugador, excluyendo porteros, con más minutos disputados a lo largo del año calendario. El mediocampista acumuló un total de 4,063 minutos con el Toluca, una cifra que refleja regularidad, resistencia física y la plena confianza de su cuerpo técnico durante toda la temporada.

Liga MX l IMAGO7

El rendimiento de Ruiz no solo se tradujo en presencia constante sobre el terreno de juego, sino también en liderazgo y equilibrio en el mediocampo. Su capacidad para sostener el ritmo de competencia en torneos largos y exigentes lo convirtió en una pieza clave para su equipo, siendo habitual verlo completar partidos enteros y asumir responsabilidades tanto defensivas como ofensivas.

En un calendario marcado por la intensidad, los viajes y la rotación de plantillas, alcanzar más de cuatro mil minutos disputados es un indicador de consistencia poco común. Marcel Ruiz supo mantenerse alejado de lesiones y sanciones, factores que suelen afectar la continuidad de los futbolistas a lo largo del año futbolístico en México.

Marcel Ruiz l IMAGO7

¿Cómo quedó el top ten de jugadores?

El top ten de jugadores con más minutos en la Liga MX durante 2025 confirma la alta exigencia en distintas posiciones del campo. Detrás de Ruiz aparece Juan Brunetta, quien volvió a ser un elemento determinante por su creatividad y peso ofensivo, seguido por Willer Ditta, defensor que destacó por su solidez y regularidad en la zaga.

La lista continúa con Fabián Pereira y Erik Lira, dos mediocampistas que se consolidaron como piezas tácticas fundamentales en sus respectivos equipos. Su presencia constante evidencia la importancia del equilibrio en el centro del campo para competir al más alto nivel durante todo el año.

También figuran nombres como Denzell García y Jesús Gallardo, futbolistas que aportaron despliegue físico, versatilidad y experiencia. Ambos se mantuvieron como titulares recurrentes, respondiendo a la exigencia de un calendario apretado y a la presión de partidos decisivos.

Juan Brunetta l IMAGO7

Más nombres

El ranking lo completan José Paradela, Germán Berterame e Israel Reyes, quienes, desde diferentes roles y posiciones, lograron sostener una alta participación a lo largo del 2025. En especial, Berterame destacó como uno de los atacantes con mayor presencia en el campo, mientras que Reyes reafirmó su regularidad en zona defensiva.

Este listado confirma que la continuidad y la durabilidad física son valores cada vez más apreciados en la Liga MX. Marcel Ruiz, al encabezar esta estadística, se posiciona como uno de los futbolistas más confiables del año, dejando claro que su protagonismo no fue circunstancial, sino el resultado de un rendimiento constante durante todo el 2025.

