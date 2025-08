Marcel Ruíz desmiente rumores de salida a Palmeiras: "No he recibido ninguna oferta"

Dentro de las últimas semanas, los rumores de una posible salida de Marcel Ruíz con rumbo al futbol sudamericano han ido en aumento; algunos de esos rumores apuntaban de manera directa a que el mediocampista de los Diablos ya tenía una oferta formal para poder ser parte de Palmeiras; sin embargo, ese rumor ha perdido fuerza con el paso de los días.

Marcel ha sido claro en que no ha tenido ninguna oferta | Imago7

"No he recibido ninguna oferta"

Durante su participación en el podcast Futbol Champagne, el mediocampista mexicano, Marcel Ruíz, ha sido muy claro con respecto a los rumores que lo colocan en el futbol de Brasil.

"Se ha especulado mucho y he escuchado muchas cosas, leo muchas noticias que el 90% son mentiras, ahora declararon que yo rechacé no sé cuántos equipos, no he recibido ni una sola oferta", declaró Ruíz, agregando de manera sarcástica que solamente se ha quedado en casa "armando Legos".

Marcel niega tener ofertas de otros equipos ı Imago7

¿Fuera del campeón?

Los rumores de Marcel Ruíz han girado en torno a su salida del Toluca después de haber sido campeón en el Clausura 2025, sumado también a su gran participación en Selección Mexicana, siendo pieza clave para la consecución de la Copa Oro bajo el mando de Javier Aguirre.

Equipos como Ipswich Town, recientemente descendido a la Segunda División de Inglaterra o Palmeiras, uno de los más recientes campeones de la Copa Libertadores, son dos de los rumores 'más fuertes' que han sonado como posibles destinos de Marcel previo a su confirmación de que no existe ninguna oferta formal por sus servicios en ningún lado; sin embargo, ha dejado claro también que en realidad sí tiene como meta y un sueño por cumplir, jugar en Europa.

Ruíz en un partido de Leagues Cup ı MexSport

