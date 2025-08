¿Se arrepintió? Vucetich aclara cuál es la situación de su posible 'retiro'

La decisión no está tomada. Algunas semanas después de que circuló la versión de que Víctor Manuel Vucetich está listo para retirarse, el propio técnico desmintió que esto sea verdad. Sin embargo, reconoció que es una posibilidad que está sopesando.

Con un palmarés impresionante, tanto en Liga MX como en Concacaf, el veterano estratega no negó que ha pensado en alejarse los banquillos. Pero en realidad no se trata de algo oficial, además que reconoció que quiere mantenerse vinculado al futbol.

En semanas recientes se habló del posible retiro de Vucetich

El retiro no es una decisión firme

Durante una entrevista en el programa Conexion MT, Vucetich señaló que en su momento solo mencionó que "se acercaba el retiro", principalmente porque sabe que "las circunstancias en el futbol mexicano están cambiando". No obstante, negó que fuera algo concreto.

"Definitivamente no es una decisión que esté tomada en firme, porque no la he dado yo al público, ni nada por el estilo, fue un comentario que se hizo en un medio", aclaró, con lo que dejó abierta la puerta para volver a los banquillos o bien asumir un puesto como directivo.

Los números de Víctor Manuel Vucetich

TÍTULOS SEGUNDA DIVISIÓN (2)

Potros Neza

León

Vucetich descartó que el retiro sea oficial

TÍTULOS PRIMERA DIVISIÓN (5)

León

Tecos

Pachuca

Rayados de Monterrey (2)

TÍTULOS COPA MX (3)

Tigres

Cruz Azul

Gallos Blancos de Querétaro

TÍTULOS INTERNACIONALES (4)

Tecos - Recopa Concacaf

Rayados - Liga de Campeones de Concacaf (3)

Interliga - Rayados de Monterrey

Vucetich tiene un largo palmarés