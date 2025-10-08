Marcel Ruiz y Tala Rangel destacan la unión de la Selección Mexicana previo al amistoso ante Colombia

A un día de su llegada a Dallas para encarar los duelos amistosos ante Colombia, dos de los jugadores de la Selección Mexicana, Marcel Ruiz y Raúl 'Tala' Rangel, compartieron sus impresiones sobre el momento del equipo y la relevancia del encuentro dentro del proceso rumbo al Mundial 2026.

Marcel Ruiz, expresó su satisfacción por volver a vestir la camiseta nacional y subrayó la importancia de medirse ante rivales exigentes. “Contento de estar de nuevo con la selección, un rival muy complicado, estuvo en una eliminatoria muy fuerte”, comentó.

Marcel Ruiz está listo para el enfrentamiento contra Colombia | IMAGO 7

Ruiz también destacó la necesidad de aprovechar cada concentración como parte del camino hacia la justa mundialista. “Sabemos todos que falta un año para el Mundial; ahora hay que prepararse con los que estamos de la mejor manera”, señaló.

Con una sonrisa, Marcel compartió que cada convocatoria representa un sueño cumplido. “Contento porque siempre es lo que quise, entonces ahora solo es disfrutarlo”, añadió.

Rangel aseguró que el grupo está unido | IMAGO 7

Por su parte, el arquero Tala Rangel coincidió en que la Selección Nacional vive un momento de entusiasmo colectivo. “El equipo lo veo muy entusiasmado, muy convencido de que estos partidos ante Colombia y Ecuador serán muy buenos. Colombia es uno de los equipos más fuertes, será un encuentro muy completo”, afirmó el guardameta.

Rangel incluso comentó sobre el nuevo balón con el que disputarán los compromisos, destacando su comodidad. “En lo personal, a mí me gusta mucho; el material se siente bien a la hora de patear”, dijo.

El 'Tala' opinó del nuevo balón para el Mundial | IMAGO 7

Finalmente, el arquero subrayó el gran ambiente que se vive dentro del grupo. “Esa unión, hemos hecho una bonita familia; el entendimiento que estamos viendo”, concluyó, reflejando el compromiso y la cohesión que caracterizan al combinado nacional en esta etapa de preparación.

La Selección Mexicana arribará este jueves a Dallas, donde realizará su último entrenamiento antes de enfrentar a Colombia, en el primero de sus dos duelos de preparación rumbo al 2026.