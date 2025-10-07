¡"Hocicones"! Andrés Vaca lanza duro mensaje tras la goleada de México a Chile

El narrador de TUND respondió a todas las burlas que llegaron desde Chile previo al partido

¡&quot;Hocicones&quot;! Andrés Vaca lanza duro mensaje tras la goleada de México a Chile
Andrés Vaca se 'burla' de Chile tras la goleada de México | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
7 de Octubre de 2025

La Selección Mexicana Sub-20 aseguró su pase a los Cuartos de Final del Mundial tras vencer con contundencia a Chile por 1-4, en un partido lleno de intensidad y emociones. Pero no todo quedó en el terreno de juego: las declaraciones del narrador de TUDN, Andrés Vaca, se robaron la atención por su tono directo y burlón hacia la afición chilena.

México golea 1-4 a Chile en el Mundial Sub 20 | AP
México golea 1-4 a Chile en el Mundial Sub 20 | AP

Al minuto en que México anotó su cuarto gol, Vaca lanzó un mensaje contundente:

“Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo".

Estas palabras generaron múltiples reacciones en redes sociales, tanto de aficionados mexicanos que celebraron la respuesta, como de seguidores chilenos que lo criticaron.

Andrés Vaca, narrador de TUDN | IMAGO7

La respuesta de la afición chilena

Durante la semana previa al partido, la hinchada chilena mostró confianza excesiva frente al Tri, recordando la histórica goleada de 7-0 de la Copa América y burlándose especialmente de jugadores como Gilberto Mora. Sin embargo, la contundente actuación mexicana en el Mundial Sub 20 puso fin a las burlas.

Prensa chilena minimiza el golpe

A pesar de la derrota, algunos medios chilenos intentaron restarle importancia a la goleada, comparando el resultado con aquella histórica victoria chilena sobre México: “Al menos no fueron 7”, destacaron varios titulares.

Afición chilena en el Mundial Sub 20 | AP

Con este triunfo, México continúa su camino en el Mundial Sub-20, mientras que la polémica por las burlas y respuestas cruzadas entre narradores y aficionados se mantiene viva en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

¿Quién será el rival de México y cuándo jugará los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?

Selección Mexicana | 07/10/2025

¿Quién será el rival de México y cuándo jugará los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?
Mundial Sub 20: Así se jugarán los Cuartos de Final

Selección Mexicana | 07/10/2025

Mundial Sub 20: Así se jugarán los Cuartos de Final
México se metió dentro de los mejores ocho equipos del torneo

Selección Mexicana | 07/10/2025

¡Ese chile no pica! México clasifica a Cuartos de Final del Mundial Sub 20 tras golear al anfitrión
Te recomendamos
¿Quién será el rival de México y cuándo jugará los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?
Selección Mexicana
Copa del Mundo
Futbol

LO ÚLTIMO

 