¡"Hocicones"! Andrés Vaca lanza duro mensaje tras la goleada de México a Chile

La Selección Mexicana Sub-20 aseguró su pase a los Cuartos de Final del Mundial tras vencer con contundencia a Chile por 1-4, en un partido lleno de intensidad y emociones. Pero no todo quedó en el terreno de juego: las declaraciones del narrador de TUDN, Andrés Vaca, se robaron la atención por su tono directo y burlón hacia la afición chilena.

México golea 1-4 a Chile en el Mundial Sub 20 | AP

Al minuto en que México anotó su cuarto gol, Vaca lanzó un mensaje contundente:

“Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo".

Estas palabras generaron múltiples reacciones en redes sociales, tanto de aficionados mexicanos que celebraron la respuesta, como de seguidores chilenos que lo criticaron.

Andrés Vaca, narrador de TUDN | IMAGO7

La respuesta de la afición chilena

Durante la semana previa al partido, la hinchada chilena mostró confianza excesiva frente al Tri, recordando la histórica goleada de 7-0 de la Copa América y burlándose especialmente de jugadores como Gilberto Mora. Sin embargo, la contundente actuación mexicana en el Mundial Sub 20 puso fin a las burlas.

Prensa chilena minimiza el golpe

A pesar de la derrota, algunos medios chilenos intentaron restarle importancia a la goleada, comparando el resultado con aquella histórica victoria chilena sobre México: “Al menos no fueron 7”, destacaron varios titulares.

Afición chilena en el Mundial Sub 20 | AP

Con este triunfo, México continúa su camino en el Mundial Sub-20, mientras que la polémica por las burlas y respuestas cruzadas entre narradores y aficionados se mantiene viva en redes sociales.