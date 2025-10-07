¡Ese chile no pica! México clasifica a Cuartos de Final del Mundial Sub 20 tras golear al anfitrión

El Tri Sub-20 firmó una actuación contundente al vencer 4-1 a Chile en los Octavos de Final del Mundial de la categoría, asegurando su boleto entre las ocho mejores selecciones del torneo. Los goles fueron obra de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y doblete de Hugo Camberos. Ahora, el equipo dirigido por Lalo Arce espera rival entre Argentina y Nigeria.

Tahiel Jiménez fue el autor del primer gol mexicano | AP

Dominio tricolor desde el arranque

Desde los primeros minutos, México impuso condiciones sobre la cancha. Con un 60 por ciento de posesión, el combinado nacional controló el ritmo del encuentro, limitando las llegadas de La Roja y generando peligro constante en el área rival.

La primera anotación llegó al minuto 26 tras una gran jugada colectiva. Alexéi Domínguez inició la acción desde el medio campo, cedió el balón a Gilberto Mora, quien filtró con precisión para Tahiel Jiménez. El atacante definió con frialdad frente al arquero chileno para poner el 1-0 a favor de México.

Iker Fimbres fue uno de los mejores jugadores del partido | MexSport

Con esta asistencia, Gilberto Mora se consolidó como uno de los jugadores más influyentes del torneo. El mediocampista ha participado directamente en los seis goles que México ha marcado en la Copa Mundial Sub-20, ya sea con pases o anotaciones, demostrando su peso en el esquema de Lalo Arce.

Goelada al anfitrión

En la segunda mitad, Chile intentó reaccionar y puso en aprietos a la defensa mexicana; sin embargo, al minuto 62 apareció Iker Fimbres con un potente disparo desde fuera del área, tras una asistencia de Elías Montiel, para marcar el 2-0.

Dedicatoria para Mateo Levy | MexSport

Con el resultado encaminado, Lalo Arce realizó modificaciones estratégicas. Ingresaron Amaury Morales y Hugo Camberos por Tahiel Jiménez y Gilberto Mora. La apuesta dio frutos rápidamente: Camberos aprovechó un pase de Morales para anotar el tercero y sellar la goleada tricolor. Pero eso no era todo, Camberos anotó su doblete ante Chile para el cuarto gol mexicano.

El equipo chileno anotó el gol de la honra apenas al minuto 88 gracias a una jugada de uno de los jugadores clave de La Roja: Juan Francisco Rossel. El encuentro, disputado ante 18 mil 118 aficionados en el Estadio Elías Figueroa Brander, confirmó el gran momento de la Selección Mexicana Sub-20. Con esta victoria, el Tri aseguró su lugar en los Cuartos de Final y espera rival entre Argentina o Nigeria.

Hugo Camberos marcó dos goles en la agonía del partido | MexSport