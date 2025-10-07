Alexis Gutiérrez se siente orgulloso de que la selección tenga una base americanista

Previo a los duelos ante Colombia y Ecuador, Alexis Gutiérrez reconoció el peso que tiene América en la actual convocatoria de la Selección Mexicana. El jugador destacó que contar con una base de jugadores azulcremas representa orgullo y también una gran responsabilidad dentro del grupo.

“Es un orgullo poder portar esta camiseta y tener tantos jugadores del América acá. Representa también una responsabilidad. Estamos muy orgullosos de poder estar aquí”, expresó Gutiérrez, quien busca consolidarse en el proceso de Javier Aguirre.

Para 'Guti' esta convocatoria significa una nueva oportunidad de mostrarse y ganarse un lugar fijo en el combinado nacional. “Representa una oportunidad, una ilusión estar aquí otra vez. Quiero hacer las cosas bien, demostrar y aprovechar cada oportunidad; hay un equipo muy bueno”, señaló.

Gutiérrez en un partido del Tri | IMAGO7

Alexis Gutiérrez también valoró la confianza que ha recibido por parte del 'Vasco', con quien busca reafirmar su nivel. “Con otros excompañeros es bueno estar con ellos acá. Javier Aguirre me está dando confianza y quiero responderle dentro de la cancha, demostrar todo lo que soy capaz”, afirmó.

Carlos Acevedo, enfocado en recuperar su lugar

Por su parte, Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna, expresó su alegría por regresar al Centro de Alto Rendimiento y vestir nuevamente los colores del Tricolor. Acevedo ha superado lesiones y altibajos en su club, pero asegura que su motivación por representar al país sigue intacta.

“Muy contento de estar de nuevo en el CAR, muy feliz de tener la oportunidad de portar la camiseta de México con ganas de buscar un lugar”, comentó.

Carlos Acevedo previo a un juego de la selección | IMAGO7

Competencia en la portería

El guardameta también habló sobre la lucha interna por un puesto bajo los tres palos. “Hay gran talento en México, lo podemos ver jornada tras jornada. La competencia es alta e intensa, estoy feliz de estar aquí”, explicó.

Acevedo compartirá convocatoria con Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, porteros con los que mantiene una relación de respeto.