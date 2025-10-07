¿Álvaro Fidalgo al Mundial? Javier Aguirre aclara la situación del jugador de América

El Mundial del 2026 está a la vuelta de la esquina y los nombres que pueden estar en la última lista de Javier Aguirre han comenzado a rondar en el imaginario colectivo nacional, siendo uno de ellos el del mediocampista hispanomexicano Álvaro Fidalgo.

En entrevista exclusiva para TUDN, Javier Aguirre habló sobre el panorama de Álvaro Fidalgo para poder ser seleccionado nacional con México, asegurando que (de ser posible), esa convocatoria estaría llegando, pero hasta a Fecha FIFA del próximo mes de marzo.

Javier Aguirre habló sobre Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

“Marzo del 2026 me dijeron que es elegible, no he hablado nada, porque no sabemos de aquí a marzo que pueda pasar, se está pendiente de su evolución de futbolista, él estaba en Segunda B, lo traen a México, lo trae Solari que era el único que lo conocía y acertó, trajo un jugador de tercer nivel y acá es un crack, fue buena apuesta y nos trajo a un jugador importante.

El chico lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar con la selección… si es elegible, está jugando bien, por qué no pensar en él, pero en marzo 2026 es el día”, comentó el entrenador de la Selección Mexicana

"Si no quiere venir, nunca más"

Además de aclarar como está la situación de Álvaro Fidalgo para ser o no seleccionado por México de cara a la Copa del Mundo del 2026, Javier Aguirre aseguró que, en caso de que el canterano del Real Madrid, no quiera venir a la Selección, no lo volverá a tener en cuenta en el futuro inmediato.

“ No tendría por qué hacerlo, me cuesta mucho a mí preguntarle a alguien 'que te parece esto u el otro', una de las cosas que cuando vine dije aquí hay que recuperar el orgullo por medio de la selección, no es obligatorio ni un castigo, vienes si quieres venir, te convoco, no quieres, nunca más”, afirmó Javier Aguirre.

Fidalgo y su paso por las menores de España

El jugador de las Águilas del América, que llegó a México en 2021, solo disputó tres partidos con las selecciones menores de España, jugando tres partidos con la sub-17.

Fidalgo nunca ha sido convocado y no ha tenido minutos con la Selección Mayor de España, por lo que puede ser considerado para jugar con México.