Agenda deportiva del martes 7 de octubre

El primer martes del mes de octubre llega con actividad en solo dos frentes del deporte: futbol y beisbol. En esta ocasión, los protagonistas serán las rondas eliminatorias de ambas disciplinas con protagonistas más que importantes en el terreno de juego. Además, las transmisiones de los partidos de este día se limitan a muy pocas opciones, las cuales son algunas difíciles de acceder.

Los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub 20 y los juegos de las Series Divisionales de la MLB conforman la cartelera este martes 7 de octubre.

México buscará su pase a Cuartos | MexSport

¿Cuáles son los partidos de este martes?

Comenzando por el futbol, la Selección Mexicana Sub 20 buscará su pase a la ronda de Cuartos de Final, todo esto después de una Fase de Grupos que entregaba incluso lugar en la siguiente ronda a tres de los mejores terceros lugares. En total, serán cuatro selecciones las que jueguen dentro de los últimos 16 equipos este martes.

El primer partido, programado para la 1:30 PM (tiempo del centro de México), es Ucrania vs España; este duelo enfrentará a uno de los campeones más recientes de la competencia en contra de uno de los favoritos, que incluso fue rival del Tri y se metió como uno de los mejores terceros puestos para pelear el pase a los últimos ocho. Este partido se podrá disfrutar por TUDN y Vix Premium.

Iker Bravo festejando un gol en el Mundial | AP

En cuanto a México, el horario de su partido ingresa a la estelaridad (5:00 PM), ya que enfrentará a Chile, la selección anfitriona de la Copa y lo harán en el Estadio Elías Figueroa Brander, con Gilberto Mora como su pieza más importante habiendo participado con tres goles y una asistencia de las cinco veces que los mexicanos han anotado en el certamen. El duelo de México se podrá observar por Canal Nu9ve, TUDN, Vix Premium, además de contar con Reaccionando a través de RÉCORD Plus en YouTube.

Beisbol de las Grandes Ligas

La cartelera del 'Rey de los deportes' abrirá a las 2:08 PM (tiempo de México) con el Juego 3 entre los Seattle Mariners y los Detroit Tigers en Comerica Park; esta serie se encuentra empatada a una victoria, con la última de ellas conseguida por Mariners en un final de 3-2. Este duelo se podrá ver en Fox y Caliente TV.

Los Blue Jays podrían ampliar su ventaja 3-0 | AP

Con las mismas plataformas, pero en horario diferente (6:08 PM), Yankees y Blue Jays se enfrentan en el Yankee Stadium con los de Toronto liderando la Serie 2-0. Su último resultado a favor fue con un marcador final de 13-7 en Rogers Centre.

Las Series Divisionales continuarán a lo largo de la semana, al igual que el Mundial Sub 20 en su ronda de Octavos de Final. Por parte del futbol de selecciones mayores comenzará a partir del fin de semana, terminando a mitad de la siguiente para poder regresar a la actividad normal.

Cartelera de martes completa | RÉCORD