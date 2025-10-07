¿A qué equipo de Europa debería ir Gilberto Mora? Vasco Aguirre da recomendaciones al juvenil

Gilberto Mora es el foco de atención del Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, el jugador de 16 años es seguido por diversos equipos europeos debido a su calidad dentro la cancha y muchos lo ponen con grandes clubes.

Javier ‘Vasco’ Aguirre habló sobre el jugador de los Xolos de Tijuana y lanzó una recomendación a la directiva del conjunto fronterizo para que el jugador logré foguearse con los mejores futbolistas dentro del Viejo Continente.

Gilberto Mora l MexSports

“Llevarlo bien, llevarlo a un equipo de Europa que le permita jugar sobre todo, porque es verdad que tienes que jugar no estar. Me acuerdo de Vela y Giovani no jugaban y me cuestionaban porque los traía, pero un entrenamiento allá en la adversidad, te sirve más que estar en casa apapchado”, mencionó el ‘Vasco’ en entrevista con TUDN.

El entrenador de la Selección Mexicana resaltó que el jugador necesita tener competición de alto rendimiento: “Habrá que impulsarlo para otro ambiente, que esté en una liga que le permita jugar un torneo continental, la Conference, Europa o Champions".

Mora l MexSports

¿Es un jugador distinto?

Javier Aguirre aseguró que Gilberto Mora tiene mucho que recorrer en el futbol al mismo tiempo de recalcar que es un jugador distinto: “Tiene 16 años, le faltan 16 años de vida, cuatro Mundiales más para disfrutarlo, todos podemos ayudarlo.”

“¿Por qué no? (estar en el Mundial 2026) Si lo pusimos de titular en Copa Oro, tenemos bonito calendario de aquí al Mundial de rivales y están en el radar, no hay jugadores como él, como no había como Benja, son distintos, sabían que estaba pasando, esos cabrones sabían de todo y Gilberto sabe de todo”, mencionó.

Mundial Sub-20 l MexSports

Gilberto Mora está bien arropado

Javier Aguirre, también para TUDN, resaltó la importancia del entorno con el que se ha desarrollado, especialmente el familiar: "Gilberto tuvo la gran fortuna que está muy bien arropado, su entorno familiar y profesional.

“Jorge Hank se ha empeñado en llevarlo bien, cuidarlo, rodearlo de gente buena, la agencia que lo representa es muy buena y su familia, los padres, he hablado con ellos. Su carácter es centrado y con 16 años", finalizó.

Selección Mexicana l MexSports