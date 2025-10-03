¡Gilberto Mora histórico! El futbolista mexicano entró a un selecto grupo de míticos jugadores

El futbolista mexicano se codea con nombre como Pelé, Lukaku y Ronaldo gracias a sus goles en Primera División

Gilberto Mora entró en una selecta lista de futbolistas
Marcos Olvera García
3 de Octubre de 2025

Gilberto Mora, futbolista que ha sido la sensación gracias a sus buenas actuaciones con la Selección Nacional de México y con los Xolos de Tijuana, ha entrado a un muy selecto grupo de jugadores gracias a sus goles en Primera División.

Gracias a los datos arrojados por el perfil de X Rising Stars XI, el canterano del Xolaje, que solo tiene 16 años de edad, comparte una similitud con figuras de la talla del Rey Pelé, Ronaldo Nazario, Romelu Lukaku y Lamine Yamal.

Gil Mora celebra un gol con Xolos | IMAGO7
Gilberto Mora, al igual los nombres mencionados anteriormente, es el quinto futbolista que ha logrado marcar en más de seis ocasiones en primera división antes de cumplir 18 años.

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha marcado siete goles con los Xolos de Tijuana en la Primera División de nuestro país, igualando los goles que hasta el momento lleva el extremo español del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Mora comparte la lista con Pelé | AP
¿A qué equipos le ha metido gol Gilberto Mora?

El mediocampista le ha marcado a cinco equipos en la Liga MX y a dos en la Leagues Cup, destacando a León, Monterrey, Pachuca y Chivas en el campeonato local, mientras que él LA Galaxy fue su víctima en la competición binacional.

Estas cifras, el mediocampista mexicano ha disputado 41 partidos en Liga MX, ha marcado siete goles y también ha dado dos asistencias en su naciente carrera.

Mora comparte la lista con Ronaldo Nazario | AP
¿Con qué jugadores comparte la lista Gilberto Mora?

JugadorGoles
Pelé41
Romelu Lukaku19
Ronaldo Nazario12
Lamine Yamal7
Gilberto Mora7
Mora comparte la lista con Lamine Yamal | AP
