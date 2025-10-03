Selección Mexicana: América nutre al Tri para enfrentar a Colombia y Ecuador

La más reciente convocatoria de Javier Aguirre para los duelos amistosos de la Selección Mexicana frente a Colombia y Ecuador dejó una clara tendencia: el América volvió a convertirse en la columna vertebral del Tricolor, con seis futbolistas azulcremas incluidos en la lista.

México en repechaje | MEXSPORT

El conjunto de Coapa aporta a varios de sus elementos más destacados en este momento de la temporada, confirmando su peso dentro del futbol mexicano. La presencia de tantos jugadores del mismo club refleja la influencia que ejerce el campeón de la Liga MX en el armado del cuadro nacional.

América ya sabe lo que es nutrir a la Selección Mexicana

No es la primera vez que las Águilas sirven como la base del equipo mexicano. A lo largo de la historia, distintos procesos mundialistas han contado con numerosos americanistas en la convocatoria. El caso más recordado ocurrió hace poco más de una década, cuando Miguel Herrera asumió el timón en medio de una crisis.

En 2014, rumbo al Mundial de Brasil, el entonces técnico Miguel Herrera echó mano de su plantilla del América para encarar el repechaje de Concacaf ante Nueva Zelanda. En aquella ocasión, la apuesta fue contundente: hasta diez futbolistas azulcremas formaron parte de la convocatoria.

Piojo Herrera en Selección | MEXSPORT

¿Qué jugadores del América convocó Piojo Herrera en 2014?

Los elegidos fueron Moisés Muñoz, Juan Carlos Valenzuela, Paul Aguilar, Miguel Layún, Francisco Javier "Maza" Rodríguez, Adrián Aldrete, Juan Carlos Medina, Luis Ángel Mendoza, Jesús Molina y Raúl Jiménez. Con ellos, el Tricolor encaró la serie definitiva por el boleto mundialista.

La apuesta rindió frutos de inmediato. México superó con autoridad a Nueva Zelanda con un marcador global de 9-3, tras imponerse 5-1 en el Estadio Azteca y 4-2 en la vuelta disputada en Wellington. La goleada confirmó que la base americanista fue clave para recuperar la confianza y el boleto a la Copa del Mundo.

Momentos del repechaje entre México y Nueva Zelanda | MEXSPORT

A más de una década de aquel episodio, Javier Aguirre repite la fórmula al apoyarse en un núcleo sólido de futbolistas de las Águilas. Si bien ahora no es un repechaje mundialista, la exigencia de los rivales sudamericanos pondrá a prueba a los americanistas como parte esencial del esquema.

Desde los tiempos de Herrera hasta la actualidad con Aguirre, el América mantiene un rol protagónico en la Selección Mexicana, consolidándose como la cantera de confianza en momentos clave.