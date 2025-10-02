La lista de lesionados que complica la convocatoria del Tri

La Selección Mexicana enfrentará un serio desafío de cara a los amistosos contra Colombia y Ecuador. Varias lesiones han golpeado al plantel y obligan al técnico Javier Aguirre a replantear sus opciones. Con varios de sus atacantes fuera de circulación, el estratega tendrá que buscar alternativas.

Aguirre durante amistoso | IMAGO7

El delantero del Fulham, Raúl Jiménez, no podrá ser parte del combinado nacional. El atacante sufrió una lesión en la Premier League y su recuperación se prolongará más allá de la Fecha FIFA, dejándolo fuera de los planes inmediatos de Aguirre.

Huescas se despide temporalmente

Otro de los nombres borrados de la lista es Rodrigo Huescas. El futbolista del FC Copenhague salió lesionado en un compromiso de la Champions League y tendrá que pasar por el quirófano tras sufrir la ruptura de ligamento en la rodilla derecha. Esto lo aparta por varios meses y priva al Tri de un elemento joven que venía ganando protagonismo.

Lesión de Rodrigo Huescas en Champions | IMAGO7

Roberto “Piojo” Alvarado tampoco podría estar disponible. El jugador de las Chivas sigue en recuperación tras el esguince de tobillo que sufrió en el Clásico Nacional frente al América. Aunque, el día de hoy hizo actividad con balón, ya que apenas recibió el alta médica y no estará en la convocatoria.

La situación de Ángel Sepúlveda es distinta. El delantero de Cruz Azul arrastra una molestia menor que no le ha impedido participar con su club, pero se analiza la opción de que aproveche la pausa de la Liga MX para realizar trabajos físicos de fortalecimiento.

A la lista de ausencias se suma Henry Martín. El delantero del América también atraviesa por una lesión que lo aleja de la Selección en un momento clave. Además de Guillermo Martínez quien se fracturó el pie y será operado, por lo que perderá el resto del torneo, ya que estará 3 meses fuera de las canchas.

La lista oficial de convocados se dará a conocer el día de mañana (viernes), pero todo apunta a que incluirá rostros poco frecuentes. El contexto obliga a darle minutos a futbolistas que normalmente no tendrían tanto protagonismo, lo que convierte estos amistosos en una oportunidad para probar nuevas combinaciones y planteamientos tácticos.

Con el Mundial de 2026 acercándose, los duelos frente a Colombia y Ecuador funcionarán como un laboratorio para Javier Aguirre. Entre lesiones y ausencias, el técnico deberá encontrar soluciones rápidas.

Aguirre en el banquillo de México | IMAGO7

Lista completa el viernes

Con información de Carlos Ponce, aunque la convocatoria estaba lista par ser presentada el día jueves 2 de octubre, debido a la situación de Rodrigo Huescas, el Vaco pospuso la publicación de la lista, con el fin de acomodar de la mejor manera las piezas en la pizarra mexicana.

Entrenamiento de México | IMAGO7