DT de Copenhague cree que Rodrigo Huescas se perderá el Mundial

Es oficial, Rodrigo Huesas se perderá varios meses tras sufrir una lesión en los ligamentos de la rodilla. El defensor mexicano tuvo que salir de cambio en el partido de Champions League y ahora iniciará una larga etapa de recuperación. Tras confirmarse la lesión, su entrenador Jacob Neestrup confesó que es de ‘aquellas que nadie le gustan, pero que todos conocen’, por lo que parece que podría perderse el mundial.

Huescas sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se perderá toda la temporada y pone en riesgo su participación en el Mundial. El Copenhague confirmó una cirugía programada para el mexicano, posterior a ella el periodo de recuperación se estima de seis a nueve meses.

Ante este panorama el defensor quedaría fuera de acción hasta el próximo julio sino es que después. De momento, el mexicano deben concentrarse en su recuperación.

Sufrió una lesión | AP

Confirma gravedad de la lesión

Tras revelarse la lesión del futbolista azteca, su entrenador Jacob Neestrup destacó el nivel demostrado desde su llegada al equipo la temporada pasada. Además, el entrenador estaba seguro de que Huesacas sería pilar para el Tri en la justa mundialista del próximo año.

“Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el FC Copenhague y en la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa. Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento”.

Será baja al menos nueve meses

Lamentaron su baja

El estratega también mostró su tristeza tras confirmarse la baja del mexicano. Para Neestrub, Huescas ahora deberá tener una fuerza mental para llevar su recuperación, mientras que su equipo lo apoyará durante toda el proceso.

“Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento. Es obvio que nosotros, como equipo, extrañaremos sus cualidades en el campo, pero también puedo prometer que todos en el FC Copenhague y sus alrededores harán todo lo posible para ayudar a Rodrigo a volver más fuerte, para que podamos volver a disfrutar de sus cualidades en el campo”.

Lamentó la baja del defensor | AP

Esta temporada Huescas sumaba 19 partidos disputados, en los cuales ya contaba con un gol y cinco asistencias, incluyendo una en la Champions League. Además, logró dar un pase de gol en su última convocatoria con la Selección Mexicana, demostrando su habilidad ofensiva, así como la defensiva.

Se perderá el mundial | AP