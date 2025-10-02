Rodrigo Huescas se pierde temporada con Copenhague y peligra rumbo al Mundial 2026

Durante el duelo de la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, entre el Copenhague de Dinamarca y el FK Qarabağ Agdam de Bakú, mismo que terminó en victoria para Qarabağ 2-0, vivió un una tragedia en sus primeros minutos.

Lesión de Huescas en Champions | AP

Fuera toda la temporada

Durante el minuto 13 de la primera mitad, el mexicano, Rodrigo Huescas, tras intentar un encare en el sector derecho, sufrió un golpe que lo dejó fuera del resto del partido. Durante la transmisión se pudo ver la seriedad del asunto, además de que las expresiones del jugador mostraron preocupación absoluta.

24 horas después de que Huescas se viera obligado a retirarse del juego, el equipo de Dinamarca lanzó un comunicado que confirmó lo peor para el futbolista. Huescas sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se perderá toda la temporada y pone en riesgo su participación en el Mundial.

Juego de Copenhague vs Qarabağ | AP

Lesión de larga duración

Mediante un comunicado emitido en las redes sociales del club, el Copenhague confirmó una cirugía programada para el mexicano, posterior a ella el periodo de recuperación se estima de seis a nueve meses.

Ante la lesión, el entrenador del equipo, Jacob Neestrup, mostró todo su apoyo al jugador mexicano, asegurando que fue una lástima que la lesión llegue en estas instancias, ya que Huescas era una de las estrellas del equipo.

“Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el FC Copenhague y en la Superliga”, declaró el entrenador en rueda de prensa.

Además, Jacob Neestrup, declaró que Huescas tenía grandes aspiraciones para el Mundial del 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que espera que la evolución del mexicano sea óptima para tener una oportunidad de formar parte de su combinado nacional.

“Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa. Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento”, concluyó.

Huescas con el Copenhague | AP

¿Cómo será el proceso de recuperación?

Huecas será sometido a una cirugía en las próximas horas, posterior a ella, tendrá una recuperación que depende su evolución, lo dejará fuera de las canchas hasta el próximo mes de abril del 2026.