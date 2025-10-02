Neymar y Arthur Melo se reúnen en Brasil con recuerdos de Barcelona

La salida de Neymar Jr. del Barcelona al Paris Saint-Germain dejó una herida imborrable en la fanaticada de Cataluña. El jugador brasileño se fue a la Ciudad de la Luz con su jogo bonito, aunque de forma inmediata llegó Arthur Melo, quien era la esperanza al trono que quedó vacante.

El abrazo de los dos | @arthurmelo

El canterano del Gremio y el del Santos nunca lograron coincidir en Barcelona, sin embargo, su amistad fuera de la cancha es innegable. En su regreso a tierras brasileñas, ambos futbolistas posaron con las camisetas de sus respectivos equipos.

"Feliz de volver a verte mi hermano. Espero que pronto vuelvas a hacer lo que más te gusta dentro de la cancha. Siempre apoyándote a ti y a tus éxitos", comentó Arthur Melo en una publicación de Instagram junto a ‘Ney’.

Melo en Barcelona | @arthurmelo

Su relación en Barcelona

Neymar fue una parte importante para el fichaje de Arthur Melo, pues fue el hijo pródigo del Santos quien lo convenció de ir. En una entrevista del 2018, Melo reveló que el exjugador del Paris Saint-Germain le comentó maravillas de la ciudad catalana.

"Cuando supe del interés del Barça, hablé con Neymar y le pregunté sobre él. Elogió el club, la ciudad y me animó a ir". De igual forma, ambos jugadores pudieron estar sobre juntos en Santos, pero al final el fichaje no se concretó.

Neymar | @neymarjr

¿Cómo le fue a Melo en Barcelona?

Pese a que en su momento fue una de las más grandes promesas del futbol brasileño, nunca logró despegar en Barcelona. En las dos temporadas que Arthur Melo estuvo en Cataluña, solamente logró anotar cuatro goles en juegos oficiales.

Después de su aventura en España, Melo se mantuvo por unos años en el balompié italiano, aunque tampoco logró tener grandes dividendos. Arthur regresó hace unos meses al Brasileirao, con Gremio.

Neymar | @neymarjr