¿Aumentarán los cupos para el Mundial de Clubes 2029? Esto es lo que sabemos

El Mundial de Clubes podría vivir una transformación histórica en sus próximas ediciones, luego de que la FIFA analiza incrementar el número de participantes a 48 equipos y establecer el torneo cada dos años. El éxito de la última edición ha impulsado a la organización a plantear un formato mucho más amplio e inclusivo.

El objetivo de este cambio es evitar que clubes de gran relevancia internacional queden fuera del certamen, brindando mayores oportunidades a equipos de distintas confederaciones. De esta manera, se buscaría consolidar un evento más competitivo y con alcance verdaderamente global.

Mundial de Clubes | MEXSPORT

¿Quién dio pie a la posible transformación?

Víctor Montagliani, vicepresidente de la FIFA, adelantó desde Londres que ya existen conversaciones iniciales sobre este proyecto. Según sus declaraciones, se dialogará de manera directa con la UEFA y con la Asociación de Clubes Europeos (ECA) para establecer lineamientos que permitan que la expansión del torneo sea sostenible.

La idea de un Mundial de Clubes con 48 equipos no es nueva, pero ahora gana mayor fuerza tras la respuesta positiva del público y las cadenas de televisión a la última edición. La FIFA considera que este formato masivo reforzaría el interés internacional, tanto en taquilla como en audiencias televisivas y digitales.

Mundial de Clubes | MEXSPORT

Los distintos puntos a seguir

El calendario es uno de los puntos más delicados en estas discusiones, ya que los clubes europeos han manifestado su preocupación por la saturación de partidos. Sin embargo, la FIFA confía en que un formato bien estructurado permitirá integrar el torneo sin afectar gravemente las competiciones locales ni los compromisos continentales.

La rotación de sedes también se analiza como un elemento clave para consolidar el certamen. De acuerdo con Montagliani, llevar el torneo a diferentes continentes permitiría incrementar el atractivo comercial y deportivo, garantizando que el Mundial de Clubes se consolide como uno de los eventos más importantes del futbol mundial.

Mundial de Clubes | MEXSPORT

Actualmente, el Mundial de Clubes enfrenta críticas por la falta de competitividad en fases iniciales, donde la diferencia entre equipos de confederaciones menos desarrolladas y los europeos suele ser amplia. Con la expansión a 48 equipos, la FIFA busca equilibrar el nivel y otorgar más protagonismo a clubes de Asia, África y América.

Aunque todavía no se han definido fechas exactas, todo apunta a que la nueva versión del torneo podría ponerse en marcha en la próxima década. De confirmarse, el Mundial de Clubes de 48 equipos cada dos años marcaría un antes y un después en la historia del futbol internacional.

Mundial de Clubes | MEXSPORT