La primera edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, celebrada en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio de 2025, no solo coronó al Chelsea FC como campeón del mundo tras vencer 3-0 al Paris Saint-Germain, sino que también rompió récords de audiencia y asistencia, consolidándose como un éxito global sin precedentes.

Según datos preliminares de Nielsen Sports, alrededor de 2.700 millones de aficionados siguieron el torneo a través de distintos medios de comunicación, mientras que cerca de 2,5 millones de espectadores asistieron en persona a los 63 partidos disputados en 11 ciudades estadounidenses.

DAZN, la emisora global exclusiva de la competición, registró un récord de inscripciones en su primer día de cobertura y transmitió todos los encuentros en directo y de forma gratuita. Además de las transmisiones tradicionales, la plataforma ofreció funciones interactivas como la FanZone y contenido bajo demanda, logrando que el 80% de sus usuarios también consumieran materiales adicionales fuera de los partidos.

La repercusión digital fue igual de contundente: las cuentas oficiales del torneo sumaron nueve millones de seguidores, mientras que el término “Copa Mundial de Clubes de la FIFA” se convirtió en el más buscado en Google dentro de las competiciones deportivas durante el mes de acción.

“Estas cifras confirman que la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ha sido un punto de inflexión”, declaró Mattias Grafström, secretario general de la FIFA. “Desde el ambiente en los estadios hasta los 2.700 millones de espectadores en todo el mundo, el torneo ha superado las expectativas”.

Shay Segev, CEO del Grupo DAZN, añadió: “Nuestra colaboración con la FIFA ha marcado un nuevo hito en la experiencia futbolística. Este torneo demostró el poder de una cobertura digital y centrada en el aficionado”.

Audiencias récord alrededor del mundo

El impacto también se reflejó en cifras nacionales.