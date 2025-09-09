Zinedine Zidane apunta a ser el sucesor de Didier Deschamps como entrenador de Francia

Un 12 de julio, pero del 2012, Didier Deschamps llegaba al banquillo de la selección de Francia, en sucesión de Laurent Blanc que se fue a dirigir al Paris Saint-Germain, ahora, 13 años y una Copa del Mundo después, Deschamps estaría dejando de ser entrenador de Francia después del Mundial del 2026.

De acuerdo a información del diario francés L'Equipe, Zinedine Zidane tendría todo arreglado para suplir a Deschamps como seleccionador galo, puesto que es del agrado del exjugador del Real Madrid, a pesar del interés de muchos equipos porque el tres veces campeón de la Champions League los dirija.

Deschamps saldría después del Mundial | AP

Zidane dirigió al Real Madrid después de la salida de Carlo Ancelotti, el campeón del mundo en 1998 estuvo seis temporadas al frente del cuadro merengue donde, entre otras cosas, ganó de forma consecutiva la Champions League en tres ocasiones, además de llevarse LaLiga, la Supercopa de España, la Supercopa Europea y el Mundial de Clubes en esos años.

Deschamps saldría después del Mundial | AP

'Zizou' salió del cuadro español después de que culminó la campaña 2020-2021 y desde entonces no ha dirigido, dejando en claro que su intención es dirigir a la Selección de Francia, rechazando a clubes como el Manchester United, la Juventus o, recientemente, al Bayern Munich.

Al frente de Le Blues, Didier Deschamps ha dirigido un total de 170 partidos, ganando 108, empatando 34 y perdiendo 28, teniendo una efectividad del 70.2%, en su etapa con el Madrid, Zidane dirigió 263 encuentros, ganando en 172, igualando en 55 y cayendo en 36 ocasiones, para una efectividad del 72.3%

Zidane apunta a suplir a Deschamps en Francia | AP

¿Cómo va Francia en la eliminatoria?

La selección subcampeona del Mundo tiene un partido en las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo del 2026, mismo que ganó ante Ucrania, aunque, después del 5-0 de Islandia a Azerbaiyán, los galos son segundos de su grupo.

Se enfrentarán a Islandia, a Azerbaiyán y tendrá un encuentro más frente a los ucranianos antes de que termine la fecha FIFA del mes de noviembre, donde ya se sabrá que selecciones estarán calificadas a la copa del mundo del siguiente año