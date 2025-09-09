¡Oficial! Ange Postecoglou es nuevo DT del Nottingham Forest

Ange Postecoglou regresa a la dirección técnica tras asumir el cargo de entrenador de Nottingham Forest. El australiano llega, para sustituir la salida de Nuno Espirito Santo, luego de abandonar Tottenham hace algunas semanas tras ganar la Europa League.

El nombramiento de Postecoglou puso fin a unas 24 horas frenéticas en Forest, con la salida de Nuno confirmada poco después de la medianoche del martes, hora del Reino Unido. En cuestión de horas, Postecoglou se perfilaba como el favorito para asumir el cargo y fue confirmado en su nuevo cargo esa misma tarde.

Nuevo DT del Nottingham l X:NFFC

DT probado

“Traemos al Club a un entrenador con un historial probado y consistente de victorias. Su experiencia entrenando equipos del más alto nivel, junto con su deseo de construir algo especial con nosotros en Forest, lo convierten en una persona fantástica para ayudarnos en nuestro camino y lograr constantemente todas nuestras ambiciones”, declaró Evangelos Marinakis, propietario del Forest.

Postecoglou guió al Tottenham hacia su primer trofeo en 17 años la temporada pasada al ganar la Europa League y asegurar la clasificación para la Champions League. Pero eso no fue suficiente para salvar su puesto al final de una temporada en la que los Spurs terminaron 17.º en la máxima categoría inglesa de 20 equipos, su peor posición desde el inicio de la Premier League en 1992. Su equipo también perdió 22 veces en la liga, un récord para el club en la era moderna.

Postecoglou l X:SpursOfficial

Postecoglou regresa a la Europa League

Postecoglou tendrá la oportunidad de competir en la Europa League nuevamente en Forest después de que Nuno guiara al club de regreso a Europa por primera vez desde 1996. Forest terminó séptimo la temporada pasada, después de haber planteado un desafío improbable para la clasificación a la Liga de Campeones durante gran parte de la campaña, su mejor ubicación en la máxima categoría desde 1995.

Tras ascender a la Premier League y construir un equipo consistente temporada tras temporada para asegurarnos el fútbol europeo, ahora debemos dar el paso correcto para competir con los mejores y luchar por los trofeos. Ange tiene las credenciales y la trayectoria necesarias para lograrlo, y estamos encantados de que se una a nosotros en nuestro ambicioso viaje», declaró Marinakis.

Llega el nuevo DT a Forest l Postecoglou