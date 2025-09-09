¡Sin Messi! Argentina enfrentará a Ecuador con bajas importantes

Argentina enfrentará su último juego dentro de las Eliminatorias Sudamericanas con el liderato y boleto asegurado rumbo al Mundial 2026, la ‘Albiceleste’ llega a esta cita con tres bajas importantes encabezadas por Lionel Messi.

El jugador del Inter Miami es una de las grandes ausencias para el cotejo ante Ecuador en Guayaquil, el ‘10’ argentino no hizo el viaje tras la disputa de su último juego de eliminatoria en Argentina y hasta el momento no ha confirmado cien por ciento su presencia en la justa mundialista.

Otras de las ausencias para este encuentro es la del defensa Cristian ‘Cuti’ Romero debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas; mientras que, el mediocampista Enzo Fernández se encuentra suspendido dos partidos por expulsión ante Colombia.

Posible XI de Argentina

Ante estas bajas Leonardo Balerdi apunta a iniciar en la central junto a Nicolás Otamendi, que será capitán; mientras que Enzo será suplido por Rodrigo de Paul o Alexis Mac Allister.

Lionel Scaloni tendría su once posible que estaría disputando el último partido: Dibu Martínez, Tagliafico, Balerdi, Otamendi, Montiel, De Paul, Paredes, Nico González, Almada, Álvarez y Lautaro Martínez.

Estupiñán baja para Ecuador

Ecuador ya clasificada no podrá echar mano de Pervis Estupiñán quien tiene varias molestias musculares; sin embargo, su presencia en la banca como suplente podría hacerse realidad en Guayaquil.

