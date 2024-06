'Nací así porque Dios me eligió, fue un don que él me dio': Lionel Messi

En el marco de su cumpleaños y a la espera del segundo partido de la Selección Argentina en la Copa América 2024, Lionel Messi concedió una entrevista a Juan Pablo Varsky en Clank. Durante una hora, el astro argentino repasó momentos clave de su exitosa carrera y compartió sus reflexiones sobre su amor por el futbol.

“Por lo que dicen, desde muy chico siempre era diferente. La gente me iba a ver. Yo no me daba cuenta. Fui entendiendo eso cuando fui creciendo. Tenía 3 o 4 años y no era consciente del Mundial y todos los títulos que se jugaba. Simplemente jugaba porque me encantaba la pelota, me divertía estar con una pelota. Era mi pasatiempo. Vivía a toda hora pateando y buscando a alguno para jugar”, recordó Messi durante la charla con Varsky.

Siempre con diversión

El 10’ de la Selección Argentina y del Inter Miami en la MLS también habló sobre su pasión innata por el futbol: “Nací con eso. Me encantó el futbol, como a la mayoría de los argentinos, desde muy chiquito. Siempre fue mi manera de verlo, más allá de mis responsabilidades, de los objetivos que uno se proponía cuando ya era más profesional. Siempre intenté divertirme, como lo hice desde el primer día”.

Un don que Dios le obsequió

“Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí, fue un don él que me dio. Yo intenté aprovecharlo, hice todo lo posible para sacarle todo el jugo. La verdad, si bien hice muchas cosas, no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era”.

La entrevista abarcó diversos temas, incluyendo la Selección Argentina, el Barcelona y Pep Guardiola. Reflexionando sobre su carrera, Messi comentó: “Después de haber conseguido todos los objetivos y haber tenido más de lo que hubiese imaginado y soñado desde chiquito… Hoy estoy disfrutando como aquel chico. Sé que cada vez falta menos, que son menos los años que me quedan por edad. Intento disfrutar el futbol adentro de una cancha y los momentos que vivo en el día a día también”.

¡Feliz cumpleaños, Lionel!

Es importante señalar que en este 24 de junio, el astro del futbol mundial celebra 37 años de vida, algo que no ha pasado desapercibido y la escena del balompié ha mandado y compartido sus felicitaciones al argentino en este día tan especial.

