Santiago González regresa a la Ciudad de México en busca del título del Mexico City Open

Santiago González, el doblista mexicano más destacado de todos los tiempos, está de regreso en la capital del país para disputar el Mexico City Open, torneo categoría ATP Challenger 125 que se celebra en el emblemático Centro Deportivo Chapultepec.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

|

Han pasado 13 años desde la última vez que González jugó en la Ciudad de México, cuando en abril de 2012 representó a México en la serie de Copa Davis ante Barbados. Este regreso cobra un valor especial, tanto por su significado emocional como por la ambición con la que el veracruzano llega al torneo.

"Estoy muy contento de regresar al Deportivo Chapultepec. Tengo muy buenas memorias de Copa Davis acá y estoy contento de venir a este torneo, que el año pasado fue reconocido como el mejor Challenger. Ojalá pueda tener una gran semana aquí", expresó González Torre, quien actualmente ocupa el puesto 49 del ranking mundial de dobles.

En la primera ronda, González formará dupla con el estadounidense Austin Krajicek, en un partido que tendrá sabor nacional, ya que se enfrentarán al joven mexicano Rodrigo Pacheco y al argentino Juan Pablo Ficovich. “Las primeras rondas siempre son complicadas. Ojalá logremos avanzar porque si lo hacemos podemos ser peligrosos durante el torneo. El objetivo es tratar de ganarlo”, señaló el experimentado tenista.

|

Sobre su nuevo compañero de equipo, González destacó la importancia de lograr una rápida adaptación: “Apenas entrenamos hoy. Él es un gran jugador y seguramente nos vamos a adaptar bien. Somos dos jugadores con experiencia, y ojalá que podamos tener buena química dentro de la cancha, que es la clave en dobles. Somos muy buenos amigos y eso puede ayudarnos mucho”.

A sus 42 años, Santiago González mantiene viva la ilusión de seguir compitiendo al más alto nivel. Con una carrera que ya lo ha consagrado como el referente del dobles en México, aún conserva un sueño pendiente: conquistar un Grand Slam.

“Todavía me encanta competir. Sigo teniendo esa motivación de salir a la cancha, de ganar torneos. Un Grand Slam es algo que no se me ha dado y ojalá que, antes de retirarme, pueda lograrlo”, confesó.

|

Con el apoyo del público capitalino y su vasta experiencia, González buscará escribir un nuevo capítulo en su exitosa trayectoria profesional, esta vez, en la Catedral del Tenis Mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alcaraz revela la presión que vive por ser el número uno: "Me ha matado"