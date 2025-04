Savage de Chihuahua va por el tricampeonato en la MASL

Savage de Chihuahua selló su pase a la Final de la Major Arena Soccer League (MASL) 2024-2025, al vencer 7-6 en gol de oro al conjunto de Milwaukee Wave, en un encuentro disputado en la Frontwave Arena de San Diego, California.

Con esto, el equipo mexicano disputará su tercer Final en fila y buscará el Tricampeonato en el torneo estadounidense. En el partido por el campeonato se verá las caras con San Diego Sockers quienes aplastaron a Baltimore Blast en la otra Semifinal.

Sufrieron en la Semifinal | ESPECIAL

El enfrentamiento comenzó con gran intensidad desde los primeros minutos. El conjunto mexicano se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un potente disparo de Roberto Escalante, seguido por un segundo tanto de Miguel Ángel Díaz, que puso el 2-0 a favor de Savage.

Milwaukee no tardó en reaccionar: su capitán Ian Bennett descontó y más tarde Breno Oliveira igualó el marcador 2-2. Sin embargo, Jorge “El Pareja” Ríos devolvió la ventaja a los chihuahuenses con el 3-2 antes del cierre del primer cuarto.

Ganaron con gol de oro | ESPECIAL

En el segundo cuarto, el equipo estadounidense empató nuevamente con un tanto de Alex Sánchez, pero Hugo “La Roca” Puentes respondió con el 4-3. Shawn Azcueta aprovechó un error defensivo y volvió a empatar 4-4 antes del descanso.

La intensidad se mantuvo en el tercer periodo, cuando Milwaukee tomó la delantera 5-4 con otro gol de Bennett. En el último cuarto, Puentes empató 5-5 y luego Jorge Ríos anotó el 6-5 que parecía definitivo. Sin embargo, Franck Tayou marcó el empate 6-6 a tres minutos del final, enviando el partido a tiempo extra bajo la modalidad de gol de oro.

Fue entonces cuando Pedro Castañeda se convirtió en el héroe de la noche, cruzando un disparo letal para marcar el 7-6 y darle a Savage de Chihuahua el histórico pase a la final de la MASL.

For the third straight season, the @SavageCUU will play in the Ron Newman Cup Final



They take this one in OT by a 7-6 score in an instant classic!#MASLPlayoffs #RonNewmanCup pic.twitter.com/thLRkuLFbo

— MASL (@MASLarena) April 6, 2025