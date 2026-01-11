¡Lo que se pierde el Tri! Marcelo Flores se luce con doblete ante Atlético de San Luis

El último partido de la Jornada 1 del Clausura 2026 se llevó a cabo en el Estadio Alfonso Lastras, pues Atlético San Luis recibió a los Tigres para poner fin a un inicio de torneo con el subcampeón entrando en acción.

Para abrir el marcador, apareció uno de los futbolistas que más expectativa a su alrededor generan debido a su pasado; Marcelo Flores hizo dos grandes jugadas dentro del área potosina para poner las primeras dos anotaciones en el torneo y, por supuesto, en todo el año.

Gignac festejando con Flores | Imago7

¿Lo extrañan en el Tri?

A pesar de que la primera parte no fue un partido que se llenara de emociones, la segunda fue todo lo contrario, pues desde el inicio, apenas en los primeros cuatro minutos, Marcelo Flores recibió un balón dentro del área, metió un recorte fantástico en contra de dos defensores e inmediatamente metió un auténtico 'bombazo' para poner el primero con el esférico entrando 'de campanita'.

El festejo, además de efusivo y fiel a su estilo, se convirtió en espectacular, pues de manera inmediata, el exjugador del Arsenal corrió hacia la banda izquierda acompañado de un fuerte grito de desahogo, para después hacer una pirueta en el aire, finalmente siendo felicitado por todos sus compañeros.

¡GOOOL DE TIGRES! 🐯

Marcelo Flores con un GOLAZO abre el marcador en el Alfonso Lastras



Con la ventaja en su poder, Tigres contó con el infortunio de que Joao Pedro, tal y como sucedió en la última jornada del torneo anterior, les anotó para poner el juego en un empate a uno.

Fue entonces que al 77', nuevamente con un balón dentro del área, Marcelo Flores volvió a recibir, esta vez recortando por dentro para así quedar más cerca del marco y definir por abajo del portero y cruzado, logrando conseguir su doblete, mismo con el que de momento se queda como el máximo goleador en el inicio del campeonato.

Buen arranque del subcampeón

Con el doblete de 'Chelo' Flores, quien ha heredado el dorsal 20 de Javier Aquino, Tigres inicia de buena manera el campeonato de Clausura 2026, posicionándose dentro de los primeros tres lugares, solamente después de Necaxa y Chivas, quienes tienen una mejor diferencia goleadora por sus resultados en los duelos inaugurales.

Doblete de 'Chelo' en el Alfonso Lastras | Imago7

Con respecto a la doble jornada de la Liga MX, en la segunda fecha, los felinos dirigidos por Guido Pizarro, tendrán que recibir a Pumas, y no solo eso, sino que el siguiente fin de semana también tendrán que actuar como locales, en un partido que significará la revancha de la Final del Apertura 2025, pues se medirán al actual bicampeón, Toluca.