"La historia no ha terminado": Trent Williams tras la victoria de San Francisco sobre Philadelphia

Los San Francisco 49ers, contra todo pronóstico, se metieron al Lincoln Financial Field y se llevaron la victoria en la Ronda de Comodines ante los Philadelphia Eagles. El triunfo de los Niners no sorprende por una diferencia abismal de planteles, sino por la gran cantidad de lesiones que sufrieron los de California en la temporada.

Después de la victoria, Kyle Shanahan dedicó un mensaje para sus jugadores en el vestuario. El entrenador en jefe aprovechó para agradecer a los suyos, en especial a los linebackers Eric Kendricks y Garret Wallow; además de un mensaje especial a George Kittle, quien sufrió una lesión en el tendón de Aquiles.

La gran victoria | AP

"Como digo cada semana, no puedo decirles lo orgulloso que estoy de este equipo. El hecho de que tuvimos dos linebackers que jugaron ese partido que no estaban en nuestro equipo hace un mes, y no para hacerles sentir mal, pero Garrett, Eric, el hecho de que ustedes estaban listos para eso, creo que jugaron increíble. Estuvieron por todas partes. Gracias a ambos. Perder a George así, como al principio, ¿está George aquí? Te quiero, amigo. Gracias por todo", comenzó el entrenador.

Sin embargo, quien se llevó los aplausos de todos fue el tackle izquierdo, Trent Williams, quien regresó a jugar después de su ausencia en los partidos ante Chicago Bears y Seattle Seahawks. "Ganamos otra semana con nuestros hermanos. Sigamos adelante. Nuestra historia no ha terminado. Todavía estamos escribiendo nuestro libro ahora".

El camino a Santa Clara

En la última semana de temporada regular, los San Francisco 49ers tuvieron la oportunidad de ser el mejor sembrado en la Conferencia Nacional, sin embargo, perdieron ante los Seattle Seahawks. El equipo de Kyle Shanahan quedó mermado en el partido y se pensó lo peor en el duelo ante Philadelphia, pero las cosas fueron distintas.

Con su victoria ante las Águilas, los gambusinos comenzaron su camino rumbo al Super Bowl en el Levi 's Stadium -su casa- con el pie derecho. ¿Su próximo partido? Ante los Seattle Seahawks en Lumen Field.

¿Cuál será la gran baja de San Francisco durante el duelo divisional?

Como lo mencionó Kyle Shanahan y como se mostró en la transmisión, los San Francisco 49ers sufrieron otra baja importante con la lesión de George Kittle. El ala cerrada no estará en el próximo duelo y, además, se teme un retiro por la gravedad de la misma.

Acciones del partido | AP

