Golden Globes 2026: Diego Luna otra vez se quedó cerca; perdió ante Noah Wyle de The Pitt

La entrega de los Golden Globes 2026 volvió a colocar a Diego Luna entre los nombres destacados de la temporada de premios. El actor mexicano fue nominado en la categoría de Mejor Actor en Serie Dramática por su trabajo en Andor, una de las producciones más relevantes del catálogo reciente de televisión.

La nominación confirmó el reconocimiento de la crítica al desempeño de Luna dentro del universo de Star Wars, donde interpreta a Cassian Andor, personaje central de la serie. Sin embargo, lamentablemente se quedó con las manos vacías, ya que el premio fue para Noah Wyle por su papel en The Pitt.

Diego Luna acudió a la entrega de premios acompañado de su novia Marina de Tavira/AP

Una categoría con fuerte competencia

En esta edición, Diego Luna compitió en una categoría marcada por nombres consolidados de la televisión. Los nominados fueron Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Mark Ruffalo (Task), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt).

La diversidad de propuestas y perfiles actorales convirtió la categoría en una de las más observadas de la noche.

Noah Wyle fue premiado como Mejor Actor en Serie Dramática/AP

El ganador fue Noah Wyle

El Globo de Oro a Mejor Actor en Serie Dramática fue para Noah Wyle, por su interpretación en The Pitt. Con este resultado, la estatuilla volvió a quedar fuera del alcance de Diego Luna, pese a las expectativas generadas en torno a su actuación.

Durante su discurso, Wyle agradeció a su familia y dedicó el reconocimiento a los trabajadores del sector salud, eje temático central de la serie por la que fue premiado.

Wyle destacó por su trabajo en la serie The Pitt/AP

Tercera nominación de Diego Luna en los Golden Globes

La de 2026 fue la tercera nominación de Diego Luna en los Golden Globes. En 2023, fue considerado como Mejor Actor por Andor; en 2024, compitió como Mejor Actor de Reparto por La Máquina. En ninguna de las dos ocasiones logró quedarse con el galardón.

Aun así, su presencia constante en las nominaciones refleja una trayectoria sostenida dentro de la industria televisiva internacional.

Andor mantiene presencia en la temporada de premios

Aunque Diego Luna no obtuvo el premio, Andor continúa siendo una de las series más reconocidas por la crítica, especialmente por su enfoque narrativo y su desarrollo de personajes. La actuación de Luna ha sido señalada como uno de los pilares de la producción.

La nominación en los Golden Globes refuerza el lugar de la serie dentro del panorama de las producciones dramáticas recientes.

Digeo Luna destacó por su papel de Cassian Andor en la serie del mundo de Star Wars/Disney

Un reconocimiento que se mantiene vigente

Con esta nueva nominación, Diego Luna reafirma su posición como uno de los actores mexicanos con mayor presencia en premiaciones internacionales. Aunque el Globo de Oro volvió a quedarse en el camino, su nombre permanece entre los referentes de la televisión global.

La temporada de premios aún no concluye, y Andor, así como su protagonista, continúan formando parte de la conversación en torno a los reconocimientos más importantes de la industria.

