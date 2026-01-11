Golden Globes 2026: los looks más comentados de la alfombra roja

La edición 2026 de los Golden Globes reunió nuevamente a las grandes figuras del entretenimiento en una alfombra roja que captó la atención mundial. Antes de conocer a los ganadores de la noche, el foco estuvo en los looks que desfilaron por el evento, donde el glamour, la elegancia y las apuestas arriesgadas dominaron la escena.

La alfombra roja de los Golden Globes 2026 reunió a figuras del cine y la televisión con atuendos que marcaron tendencia./ X:@goldenglobes

Entre las celebridades que más reflectores atrajeron estuvo Selena Gomez, quien apareció acompañada de Benny Blanco y lució un vestido que destacó por su sobriedad y estilo clásico, convirtiéndose rápidamente en uno de los atuendos más comentados de la noche.

Otra de las actrices que generó conversación fue Alicia Silverstone, quien apostó por un vestido en tono rojo intenso con un diseño llamativo, reafirmando su lugar como uno de los íconos de estilo más recordados de su generación.

Selena Gomez fue una de las celebridades más comentadas de la noche por su elegante aparición en la alfombra roja./ AP

¿Qué otras celebridades destacaron en la alfombra roja?

La actriz Claire Danes también fue una de las figuras que atrajo miradas al elegir un diseño elegante en tonos claros, manteniendo una imagen sofisticada que fue bien recibida por críticos de moda y seguidores del evento.

En el desfile de celebridades también destacó Lisa, integrante del grupo Blackpink, quien optó por un atuendo en tonos oscuros con transparencias, una propuesta más arriesgada que contrastó con los estilos clásicos de la noche.

You heard it from him! Big Snoop is INSIDE the #GoldenGlobes 😎 pic.twitter.com/TcFCQprk0k — Golden Globes (@goldenglobes) January 11, 2026

Por su parte, Priyanka Chopra Jonas apareció junto a Nick Jonas, luciendo un vestido en tonos profundos que resaltó por su elegancia y porte, consolidando su presencia como una de las figuras más reconocidas del evento.

Moda y espectáculo en una noche clave para la industria

La alfombra roja de los Golden Globes 2026 volvió a mostrar la diversidad de estilos que conviven en la industria del entretenimiento, desde propuestas minimalistas hasta diseños más audaces. Actores, músicos y personalidades del espectáculo aprovecharon el evento para marcar tendencia y reforzar su imagen pública.

Los diseños clásicos y los cortes modernos dominaron los looks de la gala./@goldenglobes

Más allá de los premios, la moda se consolidó como uno de los ejes principales de la conversación, con looks que ya comienzan a influir en próximas galas y eventos internacionales. Así, los Golden Globes reafirmaron su lugar como una de las noches más esperadas del calendario cultural y del espectáculo.

La elegancia y el glamour fueron protagonistas durante el desfile de celebridades./@goldenglobes