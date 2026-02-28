Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City

Álvaro Arbeloa, ahora técnico del Real Madrid, regresará a enfrentarse al Manchester City después de 14 años de aquel mítico duelo de UEFA Champions League.

Una noche difícil en Manchester

Fue en la Jornada 5 de la temporada 2012-13, un encuentro que no solo marcó el inicio de los enfrentamientos contemporáneos entre ambos clubes, sino que también quedó grabado en la memoria por las circunstancias que rodearon a Arbeloa.

En aquel Man City vs. Real Madrid disputado en el Etihad Stadium, Arbeloa, luciendo el dorsal 17, fue expulsado tras una falta que dejó al Madrid con 10 hombres. Pese a la inferioridad numérica, el conjunto merengue logró un empate crucial que le permitió sellar su pase a los Octavos de Final de la Champions League de esa temporada.

Álvaro Arbeloa como jugador del Real Madrid | FB: Álvaro Arbeloa

Aquel partido es recordado por la intensidad de un Madrid que nunca se rindió, haciendo frente a una de las primeras versiones del proyecto ambicioso del City bajo el mando de su entonces entrenador. La imagen de Arbeloa saliendo del campo tras la roja quedó como símbolo de la entrega y lucha del equipo español.

Álvaro Arbeloa festeja título de Champions League | EFE

El ciclo se cierra 14 años después

Ahora, casi una década y media más tarde, Arbeloa se sentará del otro lado de la banca en un nuevo enfrentamiento ante el Manchester City. Su rol como técnico del Real Madrid representa un cambio radical respecto a aquella etapa final de su carrera como jugador. No solo vuelve a verse las caras con un rival que marcó una era, sino que lo hace con la experiencia y la responsabilidad de dirigir al equipo más ganador de Europa.

Este regreso tiene un valor especial: no solo es una revancha personal para Arbeloa, sino también un recordatorio del vínculo histórico entre ambos clubes en la máxima competición europea, donde cada duelo reciente ha sido una batalla estratégica y emocional para las dos instituciones.