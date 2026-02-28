¡No piensan aceptarlo! Benfica denuncia “penalti inexistente” en el juego del Porto vs. Arouca

La pelea por la Primeira Liga se encendió fuera de la cancha. Benfica lanzó un mensaje vía X (Twitter), cuestionando una decisión arbitral que, aseguran, influyó directamente en el resultado. entre el FC Porto y Arouca.

La polémica que sacude la tabla

El reclamo surge tras una acción dentro del área que derivó en penal y terminó inclinando el marcador a favor del Porto. Desde la postura del Benfica, la decisión arbitral fue determinante y alteró el rumbo de la competencia.

“Penalti inexistente, victoria falsa. Dos puntos regalados. Eso facilita mantenerse en ventaja”, fue el mensaje difundido por el club, dejando clara su inconformidad.

La declaración no llega en cualquier momento. Benfica se encuentra a 10 puntos del líder, el FC Porto, una distancia que empieza a pesar conforme avanza la temporada.

José Mourinho, técnico del Benfica | AP

Una ventaja que incomoda

Con FC Porto manteniendo el liderato y ampliando la diferencia, el mensaje del Benfica también tiene lectura estratégica: presión pública sobre el arbitraje y defensa de su postura en la lucha por el campeonato.

A falta de diez jornadas, los 10 puntos parecen una losa pesada, pero el club lisboeta no baja los brazos y deja claro que peleará tanto en la cancha como en el discurso.

La eliminación del Benfica de la Champions League a manos del Real Madrid hace que los dirigidos por Mourinho tengan que enfocarse 100% en los torneos locales, empezando con destronar de la cima a su exequipo: Porto.