Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡No piensan aceptarlo! Benfica denuncia “penalti inexistente” en el juego del Porto vs. Arouca

Victoria de Benfica | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:22 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas salieron a quejarse por medio de sus redes sociales por un penal que le “regalaron” a su acérrimo rival.

La pelea por la Primeira Liga se encendió fuera de la cancha. Benfica lanzó un mensaje vía X (Twitter), cuestionando una decisión arbitral que, aseguran, influyó directamente en el resultado. entre el FC Porto y Arouca.

La polémica que sacude la tabla

El reclamo surge tras una acción dentro del área que derivó en penal y terminó inclinando el marcador a favor del Porto. Desde la postura del Benfica, la decisión arbitral fue determinante y alteró el rumbo de la competencia.

“Penalti inexistente, victoria falsa. Dos puntos regalados. Eso facilita mantenerse en ventaja”, fue el mensaje difundido por el club, dejando clara su inconformidad.

La declaración no llega en cualquier momento. Benfica se encuentra a 10 puntos del líder, el FC Porto, una distancia que empieza a pesar conforme avanza la temporada.

José Mourinho, técnico del Benfica | AP

Una ventaja que incomoda

Con FC Porto manteniendo el liderato y ampliando la diferencia, el mensaje del Benfica también tiene lectura estratégica: presión pública sobre el arbitraje y defensa de su postura en la lucha por el campeonato.

A falta de diez jornadas, los 10 puntos parecen una losa pesada, pero el club lisboeta no baja los brazos y deja claro que peleará tanto en la cancha como en el discurso.

La eliminación del Benfica de la Champions League a manos del Real Madrid hace que los dirigidos por Mourinho tengan que enfocarse 100% en los torneos locales, empezando con destronar de la cima a su exequipo: Porto

Afición de Benfica, 2023 | AP
Últimos videos
Lo Último
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
20:33 ¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
20:30 Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
20:28 Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
20:21 ¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
20:12 “Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
19:52 Cruz Azul presume a sus seleccionados mexicanos tras amistoso ante Islandia
19:48 Suspenden juego de Liga de Expansión por falla eléctrica en el estadio
19:47 49ers apuestan por México: lanzan programa para llevar el flag football a más de 8 mil escuelas
19:22 ¡No piensan aceptarlo! Benfica denuncia “penalti inexistente” en el juego del Porto vs. Arouca
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Opinión
27/02/2026
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Lucha
27/02/2026
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Futbol
27/02/2026
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
Contra
27/02/2026
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
Empelotados
27/02/2026
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
Contra
27/02/2026
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio