Vuelve la maldición del Bicampeón en la NFL; solo dos equipos lo han conseguido en este siglo

Tendremos nuevo monarca en la NFL. Los San Francisco 49ers se metieron al Lincoln Financial Field y derrotaron a los Philadelphia Eagles, tras una actuación majestuosa de la defensiva de Robert Saleh. Tras la derrota del equipo de la ciudad del amor fraternal, una maldición dentro de la liga volvió: el Bicampeonato en este siglo.

Y no es que no haya equipos con títulos de manera consecutiva en la NFL en el siglo XXI, sino que solamente han existido dos. El primer equipo en ser Bicampeón en los 2000 fueron los New England Patriots, después de ganar el y el XXXIX, ante los Carolina Panthers y los Philadelphia Eagles.

Los primeros del año | @SoyOtraAriana

Mientras que el segundo equipo que logró dicho hito fue los Kansas City Chiefs, cuando ganaron el Super Bowl LVII y el LVIII, ante los San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles, respectivamente.

¿Qué equipos estuvieron cerca de repetir la hazaña?

El primer equipo después de Nueva Inglaterra que estuvo cerca de repetir el Bicampeonato fueron los Seattle Seahawks. Aquel legendario equipo de Pete Carroll, Russell Wilson y 'La Legión del Boom' ganó su primer anillo ante los Denver Broncos, pero en la búsqueda de su segundo Lombardi rompió el corazón de todos sus aficionados.

Se quedaron cerca | @PlayoffPatriot

A pocas yardas de avanzar y con un corredor legendario como Marshawn Lynch, Carroll mandó una jugada por aire, que terminó en una intercepción por parte de Malcolm Butler. Aquella jugada fue la última de los Seahawks en el juego grande y el renacer de la dinastía de los Patriotas.

Los que volvieron a estar cerca fueron los New England Patriots, quienes después de su gran regreso ante Atlanta Falcons en el Super Bowl LI, no pudieron hacer lo mismo ante los Philadelphia Eagles; aunque un año después ganaron por última ocasión el trofeo Lombardi.

Partido iconico | @FootballPosts

Los Kansas City Chiefs estuvieron a nada de ser Bicampeones mucho antes que en la ocasión antes mencionada. Después de derrotar a los San Francisco 49ers en el Super Bowl LIV, no pudieron hacer lo propio ante los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

¿Cuántos Bicampeones hubo en el siglo pasado?

Desde el comienzo del Super Bowl, solamente han existido nueve Bicampeones. En el siglo XX, los que lograron dicho hito fueron: Green Bay Packers, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers (en dos ocasiones), San Francisco 49ers, Dallas Cowboys y Denver Broncos.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

Sigue la NFL en DAZN