Patriots dominan a Los Angeles Chargers y se llevan el duelo de comodines

¿Qué no eran de verdad? Los New England Patriots dicen lo contrario. Los de Mike Vrabel dieron un golpe de autoridad después de una actuación brillante por parte de la defensiva ante Los Angeles Chargers de Justin Herbert y compañía, quien toda la noche fue maltratado y se perdió la oportunidad de ganar su primer partido de Playoffs en su carrera.

Los primeros cuatro partidos de la postemporada fueron de alarido y, en algunos casos, grandes tiroteos. Sin embargo, en el último de la jornada dominical, las defensivas fueron quienes predominaron en los primeros cuartos, aunque los errores ofensivos también fueron clave desde el comienzo.

Los primeros puntos de Borregales | AP

En la segunda serie ofensiva de los Patriots, Drake Maye lanzó un pase comprometido, que terminó en una carambola y a la postre en una intercepción por parte de Daiyan Henley. Pese a estar en la yarda 10 de los de Foxborough, Los Angeles no aprovecharon y terminaron por perderse la oportunidad de romper el cero, pues decidieron jugársela en cuarta y se fueron sin nada.

La ofensiva de Nueva Inglaterra comenzó a generar grandes jugadas, en especial un pase de Maye para Rhamondre Stevenson, quien puso el ovoide delante de medio campo. Aunque esa fue de las pocas jugadas explosivas del partido, sirvió para los primeros tres puntos, gracias a un gol de campo de Andy Borregales en el comienzo del segundo cuarto.

Sigue la NFL en DAZN

Después de los primeros puntos de los Pats, los Cargadores respondieron con su primer gol de campo de Cameron Dicker, en lo que fueron los únicos tres puntos del partido para Los Angeles. Antes de finalizar la primera mitad, Borregales anotó su segundo gol de campo y la ventaja fue para Nueva Inglaterra en el segundo cuarto.

¿Qué tanto maltrato sufrió Justin Herbert?

La segunda mitad comenzó con la misma tónica como terminó la primera: con un gran y duro dominio defensivo en los dos lados del balón. Sin embargo, fue la defensiva de los Bolts la que comenzó a caer y doblarse poco a poco, no sin antes un gol de campo más de Borregales.

La primera anotación | AP

En el último cuarto, la cabeza de Herbert tuvo precio y se empezó a llevar golpes a más no poder, lo que generó un sinfín de capturas. Los de Mike Vrabel se alejaron en el marcador gracias a la única anotación del partido, que fue un espléndido pase de Drake Maye a su ala cerrada Hunter Henry.

El partido terminó con una captura

La última serie ofensiva de Los Angeles Chargers terminó con una captura por parte de la defensiva de Nueva Inglaterra, la sexta que recibió Herbert. La línea nunca pudo detener a unos Patriots que volvieron a ganar un duelo de postemporada desde 2019, cuando ganaron el Super Bowl.

La golpiza que sufrió Herbert | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C