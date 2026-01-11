Golden Globes 2026: Lista completa de ganadores

One Battle After Another fue la gran ganadora de la noche, mientras que Hamnet dio la sorpresa al vencer a Sinners

Golden Globes 2026: Lista completa de ganadores
Los Golden Globes pueden marcar una pauta de lo que serán los Premios Oscar 2026. | AP
Geovanni Rodríguez Catarino
11 de Enero de 2026

La edición 2026 de los Golden Globes marcó uno de los momentos más relevantes del calendario cinematográfico y televisivo, al reconocer lo mejor del cine y la televisión del último año. La ceremonia no solo dejó sorpresas importantes, sino que también comenzó a perfilar el rumbo de la temporada de premios que culminará con los Premios Oscar en marzo.

La gala destacó por un equilibrio entre producciones de gran escala y propuestas autorales, con triunfos repartidos entre cine de drama, comedia, animación, cine internacional y series de televisión.

One Battle After Another, con Leonardo DiCaprio, fue la gran ganadora de la noche/AP
Las grandes películas de la noche

En cine, Hamnet se convirtió en la gran sorpresa al llevarse el Globo de Oro a Mejor Película Dramática, imponiéndose a títulos que encabezaban las quinielas. La cinta dirigida por Chloé Zhao también obtuvo el premio a Mejor Actriz en Película Dramática para Jessie Buckley.

Por su parte, One Battle After Another fue la producción más premiada de la ceremonia, al ganar Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Director (Paul Thomas Anderson), Mejor Guion y Mejor Actriz de Reparto (Teyana Taylor), consolidándose como uno de los títulos más fuertes del año.

Hamnet sorprendió al llevarse el premio a Mejor Película Dramática/AP
Actuaciones reconocidas en cine

En las categorías actorales, Wagner Moura ganó como Mejor Actor en Película Dramática por El Agente Secreto, mientras que Timothée Chalamet se llevó el premio a Mejor Actor en Comedia o Musical por Marty Supreme.

En el rubro femenino, Rose Byrne fue reconocida como Mejor Actriz en Comedia o Musical. En reparto, Stellan Skarsgård ganó como Mejor Actor de Reparto por Sentimental Value, y Teyana Taylor obtuvo el galardón femenino en la misma categoría.

Otros premios cinematográficos destacados

El premio a Mejor Película de Habla No Inglesa fue para El Agente Secreto (Brasil), mientras que K-Pop: Cazadores de Demonios se impuso como Mejor Película de Animación.

En el apartado musical, Ludwig Göransson ganó el premio a Mejor Banda Sonora por Sinners, y la canción “Golden”, de K-Pop Demon Hunters, fue reconocida como Mejor Canción Original.

El reconocimiento a Logros Cinematográficos y de Taquilla también fue para Sinners, uno de los títulos más exitosos del año.

Paul Thomas Anderson, de One Battle After Another, ganó el premio a Mejor Director/AP
Los ganadores en televisión

En el apartado televisivo, The Pitt fue reconocida como Mejor Serie Dramática, mientras que El Estudio se llevó el premio a Mejor Serie de Comedia o Musical.

En actuación, Noah Wyle ganó como Mejor Actor en Serie Dramática, y Rhea Seehorn fue reconocida como Mejor Actriz en Serie Dramática.

En comedia, Jean Smart ganó como Mejor Actriz, y Seth Rogen como Mejor Actor. La producción Adolescence destacó al llevarse el premio a Mejor Película para Televisión, Miniserie o Antología, además de reconocimientos actorales.

Lo que sigue en la temporada de premios

Tras los Golden Globes, la temporada continuará con los BAFTA, que se celebrarán el 22 de febrero, seguidos por The Actor Awards (antes SAG Awards) el 1 de marzo.

Finalmente, los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo el 15 de marzo, con el anuncio de los nominados programado para el 22 de enero.

Con una lista de ganadores diversa y competitiva, los Golden Globes 2026 dejaron claro que la carrera rumbo al Oscar está más abierta que nunca.

La comediante Nikki Glaser fue la presentadora de los Golden Globes 2026/AP
CINE – Categorías principales

Mejor Película Dramática
Hamnet

Mejor Película de Comedia o Musical
One Battle After Another

Mejor Director
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor Guion
One Battle After Another

Mejor Película de Habla No Inglesa
El Agente Secreto (Brasil)

Mejor Película de Animación
K-Pop Cazadores de demonios

Mejor Banda Sonora
Ludwig Göransson – Sinners

Mejor Canción Original
“Golden” – K-Pop Demon Hunters

Logros Cinematográficos y de Taquilla
Sinners

CINE – Interpretaciones

Mejor Actor en Película Dramática
Wagner Moura – El Agente Secreto

Mejor Actriz en Película Dramática
Jessie Buckley – Hamnet

Mejor Actor en Comedia o Musical
Timothée Chalamet – Marty Supreme

Mejor Actriz en Comedia o Musical
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Mejor Actor de Reparto
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto
Teyana Taylor – One Battle After Another

TELEVISIÓN – Premios principales

Mejor Serie Dramática
The Pitt

Mejor Serie de Comedia o Musical
El Estudio

TELEVISIÓN – Interpretaciones

Mejor Actor en Serie Dramática
Noah Wyle – The Pitt

Mejor Actriz en Serie Dramática
Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical
Seth Rogen – El Estudio

Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical
Jean Smart – Hacks

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática
Owen Cooper – Adolescence

Mejor Actor en Película para Televisión, Miniserie o Antología
Stephen Graham – Adolescence

Mejor Actriz en Película para Televisión, Miniserie o Antología
Michelle Williams – Dying for Sex

Mejor Actriz de Reparto en Película para Televisión, Miniserie o Antología
Erin Doherty – Adolescence

