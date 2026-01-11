¡Se fue el campeón! 49ers despacha a Eagles en la Ronda de Comodines

Los 49ers de San Francisco salieron con la apretada victoria del Lincoln Field para echar a Philadelphia, quienes eran los actuales campeones; Brock Purdy y Christian McCaffrey catapultaron la victoria en la segunda mitad.

Todo arrancaría de alarido con la patada de Eagles para que 49ers tuvieran la primera ofensiva en el juego. Demarcus Robinson rompía el cero con el primer touchdown a pase de Brock Purdy en la primera serie ofensiva. Eddy Pineiro hacía válido el gol de campo para tomar la ventaja.

San Francisco l AP

Eagles responderían con su primera serie ofensiva con Dallas Goedert que catapultaba el touchdown pero insuficiente para empatar tras gol de campo fallado. Goedert aparecería nuevamente en las diagonales a pase de Hurts; sin embargo, volaba pañuelo, al final la anotación era buena para Eagles. Gol de Campo válido para remontar ante una dura defensiva californiana.

El momento dramático

George Kittle terminaba lesionado, y con ayuda del carrito de apoyo médico abandonaba el terreno de juego, tras una lamentable jugada que finalizó con la pantorrilla tocada cuando se disponía los 49ers con la ofensiva en el segundo cuarto.

Los 49ers cambiaban la estrategia en la jugada y decidían dejar la responsabilidad en Eddy Pineiro quien hacía válido el gol de campo y los tres puntos que sumaban en el marcador. Se acababa la primera parte con los actuales campeones con la ventaja de tres puntos en el Lincoln Field.

49ers l AP

Para la segunda parte un gran trabajo de la defensiva de Eagles lucía y Quinyon Mitchell se quedaba con el balón tras pase fallido de Purdy para que Philadelphia tomara el control. Jake Elliot llegaría con tremenda derecha para lanzar su patada de gol de campo de 41 yardas y hacer válido los tres puntos; Philadelphia se ponía con ventaja de seis sobre los 49ers de San Francisco.

¿La noche de McCaffrey?

Posteriormente, destacaría la genialidad con la pantalla y el pase de TD de Jauan Jennings para conectar con McCaffrey sorprendiendo en las diagonales en los primeros segundos del último cuarto. Eddy Pineiro hacía la jugada redonda con el punto extra.

Jake Elliot aparecía con otra tremenda patada y conectaba el gol de campo para recuperar ventaja en el Lincoln Field; pero, Brock Purdy mantendría la paciencia y terminaba conectando con Christian McCaffrey quien firmaba su segundo touchdown de la tarde recuperando la ventaja en los últimos minutos del cuarto cuarto dejando el 23-19 para que la defensiva hiciera su trabajo para sellar el pase a Ronda Divisional.

NFL l AP

