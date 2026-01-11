Adiós misterioso: el despido de John Harbaugh y todas las interrogantes detrás del mismo

El último partido de temporada regular de la NFL dejó uno de los finales más dramáticos del año, con la derrota de los Baltimore Ravens ante los Pittsburgh Steelers. La falla de Tyler Loop no sólo condenó a los hijos de Edgar Allan Poe en una abrupta eliminación, sino que también desembocó en el despido de John Harbaugh tras 18 años.

En un principio se declaró que fue un acuerdo mutuo entre el dueño del equipo, Steve Bisciotti, y el propio Harbauhg; aunque diversos medios comenzaron a señalar lo contrario. Gracias a una investigación por parte de The Athletic, varias fuentes señalaron que en realidad todo fue un despido por parte de Bisciotti.

John Harbaugh | AP

¿Cómo se enteró John Harbaugh de su despido?

La fuente consultada por The Athletic aseguró que John Harbaugh se enteró de su despido horas después del partido ante su rival divisional, todo por medio de una llamada telefónica, después de haber estado en las instalaciones de los Ravens. El entrenador en jefe de 63 años estaba a punto de llegar a su casa cuando fue notificado de su salida.

Después del despido, Bisciotti se reunió con Harbaugh después el jueves, en una reunión para aclarar lo sucedido. Pese a que no se dieron detalles sobre las razones de su salida, otras fuentes -en anonimato- comentaron que una gran parte de su salida fue por un desgaste en la relación con la institución y diversos problemas con algunas estrellas.

A lo largo de la Temporada 2025, varios medios reconocidos de Baltimore aseguraron una mala relación entre John Harbaugh, Todd Monken y Lamar Jackson. Las actitudes del mariscal de campo no fueron del agrado del entrenador en jefe ni del coordinador ofensivo, por lo que en muchas ocasiones las discusiones se elevaron de tono.

Toda esa información salió por una columna por parte del Baltimore Sun, pero varios jugadores de la organización no lo tomaron en serio. "Él lo atendió hasta cierto punto, así que sí, ni siquiera sé cómo pudo pasar eso", comentó un jugador veterano del equipo de Baltimore.

Junto a su hermano hace unos años | AP

¿Dónde estará John Harbaugh la próxima temporada?

Tras su despido, John Harbaugh se volvió uno de los entrenadores en jefe con mayor oportunidad de encontrar trabajo para la próxima temporada, aunque sus peticiones son bastante altas para algunos.

Con información de ESPN Cleveland, Harbaugh pidió un salario de 20 millones de dólares al año, además de que cerró la ventana para solamente cuatro equipos. Las cuatro instituciones que pueden tener los servicios del entrenador son: New York Giants, Atlanta Falcons, Tennessee Titans y Miami Dolphins.

John Harbaugh | AP

