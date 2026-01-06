¡El fin de una era! Baltimore destituye a John Harbaugh tras 18 años

El fin de una era. Tras quedar fuera de la postemporada perdiendo el último partido ante los Steelers, John Harbaugh dejará de ser entrenador de los Baltimore Ravens, poniendo fin a la carrera de casi dos décadas que incluyó un título de Super Bowl y múltiples campeonatos divisionales.

La salida de Harbaugh se da tan sólo dos días después de que los Ravens perdieran ante su máximo rival tras fallar un gol de campo en el último segundo. A pesar de que el entrenador sobrevivió al famoso 'Black Monday' en donde otros cuatro entrenadores perdieron su empleo, Baltimore decidió despedir al HC al día siguiente.

Cabe destacar que, Harbaugh había firmado una extensión de contrato de tres años la temporada baja pasada, por lo que, estaba bajo contrato hasta la temporada 2028, por lo que lo hubiera mantenido en el equipo por más de 20 años.

Se va tras 18 años | AP

Una increíble trayectoria

A sus 64 años, Harbaugh se marcha ubicado en el puesto 12 de todos los tiempos en victorias para un head coach, con un total de 193 triunfos, además de haber guiado a la franquicia a la conquista del Super Bowl XLVII en la temporada 2012.

Durante 18 temporadas al frente del equipo,Harbaugh dirigió 300 partidos con un mismo equipo, una marca que solo han alcanzado ocho entrenadores en la historia de la liga. Finalizó su ciclo con un récord global de 193-124 (.609), incluyendo postemporada, además de seis títulos divisionales, dos primeros lugares de la conferencia y cuatro apariciones en el Juego de Campeonato de la AFC.

A pesar de su increíble trayectoria, en los últimos años su equipo vino de menos a más. Hace dos años se quedó a un paso del Super Bowl, el año pasado cayó en la Ronda divisional y, ahora ni siquiera logró acceder a la postemporada. En sus 18 años, sólo seis veces quedó fuera de los playoffs.

Tuvo una destacada trayectoria | AP

La última campaña de Harbaugh en Baltimore fue una de las más complicadas. Los Ravens terminaron con marca de 8-9, apenas la tercera temporada con récord perdedor bajo su dirección. El equipo, que partía como uno de los favoritos en las apuestas de pretemporada para llegar al Super Bowl, cerró el año con un rendimiento irregular, incluyendo un récord de 3-6 como local en el M&T Bank Stadium, el peor en casa en la historia de la franquicia.

Previo a su despido este martes, Harbaugh presumía de ser el segundo entrenador en activo con mayor permanencia en la liga, solo por detrás de Mike Tomlin quien lo superaba por dos años. Quizá si el partido del domingo por la noche hubiera terminado con victoria para Baltimore, sería Tomlin quien hubiera terminado su etapa con los Pittsburgh Steelers y no Harbaugh con los Ravens.