Cleveland Browns despiden a Kevin Stefanski tras desastrosa temporada

El infame 'Black Monday' cobró su primera víctima. Los Cleveland Browns dieron a conocer el despido de Kevin Stafansky, tras una temporada para el olvido -de nueva cuenta- para los de Ohio. Stefansky estuvo seis años y tuvo un mayor éxito que algunos de sus antecesores, aunque solamente logró tener dos temporadas con récord ganador.

"Sentimos una inmensa gratitud por el liderazgo de Kevin al frente de los Cleveland Browns durante las últimas seis temporadas", declararon este lunes los propietarios de los Browns, Jimmy y Dee Haslam, a través de un comunicado. "Es un buen entrenador de futbol americano y una persona aún mejor. Apreciamos todo su arduo trabajo y dedicación a nuestra organización, pero nuestros resultados en las últimas dos temporadas no han sido satisfactorios, y creemos que es necesario un cambio en el puesto de entrenador en jefe".

La temporada de los Browns fue de terror, siendo lo único rescatable el récord de capturas de Myles Garret (23). El récord de Stefansky al frente de Cleveland fue de 45-56, con dos apariciones en Playoffs, siendo la más destacada la primera en la Temporada 2020, cuando derrotaron a los Pittsburgh Steelers en la Ronda de Comodines; aunque cayeron ante los Kansas City Chiefs en el Juego Divisional.

La llegada de Kevin Stefansky en 2020 se dio al mismo tiempo que la del gerente general Andrew Berry, quien se pensó que estaría en la cuerda floja. Sin embargo, fueron los propios Browns quienes comunicaron que el gm estará de regreso para la siguiente campaña, en busca de tener un buen Draft y mejorar las cosas en Cleveland.

¿Qué dijo Kevin Stefansky tras su salida de los Cleveland Browns?

El equipo de Ohio dio a conocer la salida de Kevin Stefansky por medio de un comunicado en su portal oficial, aunque ahí también se encuentra la despedida del entrenador en jefe. Stefansky agradeció la oportunidad y comentó que su experiencia fue grata desde el comienzo de su aventura en los Browns.

"Tras seis temporadas como entrenador principal de los Cleveland Browns, me voy con una inmensa gratitud", declaró Stefanski. "Cuando llegué en enero de 2020, esta organización, esta comunidad y la afición de los Browns nos recibieron a mí y a mi familia con los brazos abiertos. No tengo palabras para expresar lo bien que nos han tratado. Un sincero agradecimiento a todos con quienes he tenido la suerte de trabajar durante estas seis temporadas. Quiero agradecer especialmente a mi cuerpo técnico y a los jugadores que hicieron todo lo que se les pidió. Lucharon contra las lesiones y la adversidad, poniendo siempre al equipo primero. Les deseo a todos mucho éxito".

Sus pequeñas victorias en Cleveland

Cleveland no es para cobardes. Pese a que los éxitos no fueron los esperados, la gran pregunta es: ¿quién ha triunfado en los Browns? Exacto, muy pocos. Stefansky tuvo pequeñas victorias personales en Ohio, entre ellas dos premios a Mejor Entrenador del Año (2020 y 2023).

Además, Kevin Stefansky será recordado por ser el segundo entrenador en la historia de los Cleveland Browns en registrar 11 victorias en dos temporadas; el único era el miembro del Salón de la Fama, Paul Brown.

