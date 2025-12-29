¿Se va? Kevin Stefanski habló sobre su futuro con los Browns

En medio de las crecientes especulaciones sobre su continuidad al frente de los Cleveland Browns, Kevin Stefanski evitó profundizar sobre su futuro como entrenador en jefe, aunque dejó clara su postura personal al asegurar que se siente “privilegiado de tener este trabajo”. La declaración llegó este lunes, previo al cierre de la temporada regular, cuando fue cuestionado sobre si desea continuar más allá de la campaña 2025.

Stefanski fue enfático al señalar que su atención está completamente enfocada en el último compromiso del calendario. “Como se pueden imaginar, mi única prioridad es el partido contra Cincinnati”, afirmó, antes de reiterar su agradecimiento por ocupar el puesto de entrenador en jefe en la NFL. Sus palabras llegan en un contexto complejo para la franquicia, que nuevamente cerrará el año con marca negativa.

Quiere terminar la temporada | AP

Un balance que pone presión

A pesar de haber sido nombrado Entrenador del Año de la NFL en dos ocasiones, el lugar de Stefanski en Cleveland está bajo escrutinio. En las últimas dos temporadas, los Browns registran un récord combinado de 7-26, un dato que contrasta con el impulso inicial que vivió el equipo tras su llegada en 2020. En seis campañas como head coach, Stefanski acumula marca de 44-56 en temporada regular y sólo ha logrado llegar en dos ocasiones ea los playoffs.

La temporada 2025 no ha sido la excepción. Cleveland tiene récord de 4-12, lo que representa la cuarta campaña perdedora bajo la dirección de Stefanski. No obstante, el equipo viene de una sorpresiva victoria de 13-6 sobre los Pittsburgh Steelers en su último partido como local, resultado que al menos cerró el ciclo en casa con una nota positiva. Los Browns concluirán el año el domingo como visitantes ante los Cincinnati Bengals.

Tiene récord perdedor | AP

Previo a la temporada 2024, la organización decidió extender los contratos tanto de Kevin Stefanski como del gerente general Andrew Berry. Ambos llegaron a Cleveland en 2020 y fueron responsables de llevar al equipo a los playoffs en dos ocasiones, además de registrar el mejor porcentaje de victorias (.552) del club en un lapso de cuatro años desde el periodo de 1986 a 1989.

Sin embargo, ese éxito no logró consolidarse. Uno de los factores clave ha sido la situación del mariscal de campo Deshaun Watson. Los Browns entregaron tres selecciones de primera ronda a los Houston Texans y firmaron a Watson con un contrato totalmente garantizado de 230 millones de dólares en marzo de 2022. Desde entonces, el quarterback solo ha disputado 19 partidos debido a suspensiones y lesiones.

Han venido a la baja | AP

El propietario de los Browns, Jimmy Haslam, reconoció públicamente que el traspaso por Watson fue un “gran error” durante la reunión anual de la liga en marzo. Aun así, el futuro inmediato sigue sin definirse. Cuestionado sobre si ha recibido alguna indicación de la directiva respecto a lo que ocurrirá después de la temporada, Stefanski fue tajante: “Entiendo la pregunta, pero nunca participo en ese tipo de conversaciones”.

