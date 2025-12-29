Faithful to the bay: San Francisco jugará con uniforme alternativo en la última semana ante Seattle

De negro todo se ve mejor. Algo que se supo desde hace unos meses fue confirmado por los San Francisco 49ers, quienes anunciaron que usarán su nuevo uniforme llamado "For the Faithful" ("Para los Fieles") en su último partido de temporada regular, que será un duelo divisional ante los Seattle Seahawks.

La NFL en colaboración con Nike -marca que viste a todos los equipos de la liga- anunciaron los uniformes Rivalries para la temporada 2025. Dichos jerseys fueron utilizados por ocho equipos de dos divisiones distintas, una por Conferencia, y solamente se utilizaron en juegos divisionales.

El uniforme de los Niners destaca por su elegante color negro en el casco, playera y pantalones, además de los destellos en rojo y dorado. Además, en lugar del tradicional "49ers" encima del número de la parte delantera se lee ahora "Faithful", en honor a los aficionados del equipo de la bahía.

Los Fieles de la Bahía, como son conocidos los aficionados de los 49ers, tendrán una nueva piel la cual vestirán el próximo sábado en el Levi 's Stadium. El próximo duelo ante los Halcones Marinos será de vital importancia para ambos, pues no solo la división está en juego, sino el mejor sembrado de la Conferencia Nacional.

¿Cuándo se jugará el 49ers vs Seahawks?

El partido que definirá al mejor récord de la Conferencia Nacional será el próximo sábado 3 de enero de 2026, en Santa Clara, California. La escuadra de Kyle Shanahan buscará hacer frente a los de Mike Macdonald en un duelo que será como cualquier otro divisional, lleno de poder y pasión.

San Francisco logró reponerse a todas las lesiones y contratiempos que tuvo al principio de la temporada, sin embargo, ahora tendrá que enfrentar una más. En la increíble victoria que tuvo el equipo californiano sobre los Chicago Bears, Trent Williams, tackle izquierdo del equipo, salió lesionado después de la primera jugada y no volvió al partido.

La gran temporada de los Seattle Seahawks

Por su parte, los Seattle Seahawks tuvieron una primera temporada con Sam Darnold en los controles llena de grandes momentos. El mariscal de campo se mostró seguro en la mayoría de los partidos, además de que cuando cometió errores no se derrumbó mentalmente como en sus primeros años.

Por si fuera poco, Jaxon Smith-Njigba ha tenido una temporada impresionante, siendo el mejor receptor de la NFL en la actualidad. Actualmente cuenta con 113 recepciones, 1,709 yardas y 10 anotaciones.

