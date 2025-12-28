¡Increíble! San Francisco derrota a Chicago y jugará por ser el mejor sembrado de la Nacional ante Seattle

Increíble. Los San Francisco 49ers (12-4) derrotaron a los Chicago Bears (11-5) en un partido que se definió in extremis. No hay palabras para describir la actuación ofensiva que brindaron ambas escuadras, lo que sí es un hecho es que el equipo de la bahía se interpuso a todos los obstáculos antes y durante el partido -como la lesión de Trent Williams- y de forma dramática se llevó la victoria para jugarse el mejor sembrado de la Conferencia Nacional ante los Seattle Seahawks, en la última semana.

Las emociones no pudieron comenzar de mejor forma con un pick six en la primera jugada del partido. Brock Purdy buscó a Jauan Jennings, pero una cobertura pegajosa de Jaylon Johnson terminó por ser suficiente para que un timing perfecto por parte de T.J. Edwards, quien llevó el ovoide hasta las diagonales.

Purdy | AP

¿Eso cambió algo en la ofensiva de la bahía? Para nada. Brock Purdy se mostró seguro después de ese intercambio de balón y guió a San Francisco a su primera anotación del partido. 'Mr. Irrelevante' buscó en esa segunda serie en tres ocasiones a Jake Tonges, el hombre que cubrió a George Kittle tras su lesión.

El ala cerrada respondió de la mejor manera tras cubrir a Kittle y fue el encargado de romper el cero para los de la bahía. En la primera serie ofensiva para Chicago, la defensiva gambusina se comportó a la altura y en tan solo tres jugadas los obligó a despejar, pero eso no reflejó el tiroteo que llegó a Santa Clara.

San Francisco optó ahora por el juego terrestre en su tercera serie ofensiva, que contó con dos grandes acarreos por parte de Christian McCaffrey y Brian Robinson Jr. Sin embargo, la anotación por piernas no llegó por ninguno de los dos corredores, sino por el mariscal de campo, quien demostró una fortaleza mental impresionante.

Pero los Osos no se quedaron atrás y demostraron que su récord no es ninguna casualidad. En jugadas consecutivas, Caleb Williams encontró a Luther Burden lll, quien tuvo una noche muy activa tras la lesión de Rome Odunze.

El tiroteo llegó a la bahía

Después de esa anotación, el partido se convirtió en un toma y dame constante. Thomas Morstead, pateador de despeje de los de California, hizo dos apariciones en el juego, al igual que su contraparte Tory Taylor, quien tuvo una más; para dar un pequeño contexto de lo que fue el duelo en el Levi 's Stadium.

Primero apareció McCaffrey, por piernas; pero Chicago respondió con un bombazo de Williams para Loveland. El intercambio de golpes, como dos pesos pesados, continuó con el cuarto touchdown de San Francisco, de nueva cuenta gracias a las piernas de Brock Purdy, en lo que fue una ventaja efímera para la segunda mitad.

49ers | AP

En el comienzo del tercer cuarto, Chicago volvió a empatar el partido tras una gran serie y una anotación de D’Andre Swift. Aunque, en lo que ya era un habitué, los Niners respondieron, con una impresionante jugada de Brock Puryd, quien eludió a dos defensivos y encontró completamente sólo a Kyle Juszczyk en las diagonales, para otra ventaja gambusina.

Chicago respondió en el comienzo del último cuarto, con una increíble carrera por parte de Swift, pero lo impensado por fin ocurrió. La defensiva de Chicago detuvo a Purdy y compañía y se fueron con la intención de buscar la ventaja de siete, pero sólo consiguieron tres puntos, gracias a un gol de campo de 29 yardas de Cairo Santos.

Los de Kyle Shanahan olfatearon sangre y después de esa oportunidad tuvieron una larga serie, que terminó en un pase largo de Purdy a Jennings para la ventaja parcial de 38-42; aunque una última serie ofensiva venía en camino.

Final dramático | AP

¿Cómo fue el dramático cierre del Sunday Night Football?

Chicago comenzó la serie ofensiva desde su propio campo y, con algunos regalos de la defensiva de San Francisco, los Osos se acercaron. Sin embargo, después de que le soltaron dos pases a Williams, los de Ben Johnson se enfrentaron a una situación de cuarta oportunidad, de la que salieron vivos gracias a una gran conexión con Colston Loveland.

El tiempo ya era factor y con 21 segundos en el reloj, Chicago buscó el partido. Una defensiva cansada y mermada estuvo cerca de caer tras un pase lateral de Loveland a Swift, pero detuvieron a yardas de las diagonales. Con cuatro segundos en el reloj, Williams pidió el centro, pero esa defensiva que no daba para más, presionó como nunca y apresuró a la primera selección del Draft del 2024, quien no encontró a nadie y se deshizo del ovoide; para un resultado final 38-42.

