Andy Reid confirma que regresará con los Chiefs el próximo año

El entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, aseguró que su intención es regresar para la próxima temporada de la NFL, descartando por ahora cualquier escenario de retiro. Con esto, el veterano entrenador aseguró que entrenará por lo menos su temporada 14 con el equipo de Kansas

“Quiero decir, creo que voy a volver, ¿verdad? Si me quieren de vuelta, volveré. Nunca se sabe en este negocio. Esa es una difícil. Pero lo planeo, sí”, comentó Reid, en una declaración que rápidamente acaparó la atención en Kansas City y en el entorno de la NFL.

Quiere regresar en el 2026 | AP

Acostumbrado a responder preguntas sobre su continuidad en febrero, tras disputar el Super Bowl, Reid enfrenta este tipo de cuestionamientos en un contexto distinto. Por primera vez en varios años, los Chiefs llegan al cierre de la temporada regular sin aspiraciones de postemporada, con un récord de 6-10 y listos para disputar su último partido del año este fin de semana en Las Vegas.

En abril de 2024, Reid firmó una extensión de contrato por cinco años y 100 millones de dólares con Kansas City, reforzando la confianza de la franquicia en uno de los entrenadores más exitosos de la era moderna. Su trayectoria como head coach comenzó en Filadelfia, donde dirigió durante 14 temporadas a los Eagles, acumulando 130 victorias en temporada regular y 10 más en playoffs, con cuatro apariciones en el Juego de Campeonato de la NFC y una participación en el Super Bowl.

Continúa con su trayectoria | AP

Desde su llegada a los Chiefs hace 13 años, los números de Reid han sido aún más contundentes. Con Alex Smith como quarterback en sus primeras cinco campañas y Patrick Mahomes desde entonces, Kansas City suma 149 triunfos en temporada regular y un récord de 18-8 en playoffs. Esta etapa incluye diez clasificaciones consecutivas a postemporada, nueve títulos seguidos de la AFC Oeste, siete apariciones consecutivas en el Juego de Campeonato de la AFC y tres participaciones consecutivas en el Super Bowl.

En total, Reid ha llevado a los Chiefs a cinco Super Bowls, de los cuales ha ganado tres, conquistando el Trofeo Lombardi y colocándose entre los entrenadores más laureados en la historia de la liga. Solo Bill Belichick, con seis títulos, y Chuck Noll, con cuatro, superan esa marca.

Busca mejorar su trayectoria | AP

Con 307 victorias en su carrera como entrenador en jefe, Andy Reid se encuentra cerca de otro hito histórico. Necesita 18 triunfos más para superar a George Halas y ubicarse en el tercer lugar de la lista de más victorias en la historia de la NFL, solo por detrás de Belichick y Don Shula, consolidando aún más su legado en el futbol americano profesional.

