Jonathan Gannon es despedido como entrenador de los Arizona Cardinals

El entrenador de los Cardenales de Arizona, Jonathan Gannon, fue despedido tras una pésima tercera temporada que comenzó con grandes expectativas pero que rápidamente se derrumbó debido a lesiones, errores vergonzosos y una larga serie de derrotas que la hicieron cada vez menos competitiva.

Los Cardenales hicieron el anuncio el lunes. El gerente general Monti Ossenfort se mantendrá en su cargo.

La última humillación llegó el domingo, cuando los Rams de Los Ángeles vencieron a los Cardenales 37-20 tras anotar los últimos 21 puntos. Fue la novena derrota consecutiva del equipo y su decimocuarto revés en 15 partidos.

Ahora, un nuevo cuerpo técnico tendrá la oportunidad de reconstruir una franquicia que tendrá la tercera selección general en abril, pero que ha estado en los playoffs solo una vez desde 2016.

Gannon, de 43 años, terminó su mandato con un récord de 15-36, incluyendo 3-14 esta temporada. Su despido no fue necesariamente sorprendente, pero la velocidad de su caída fue impactante.

Los Cardinals tuvieron un récord de 8-9 el año pasado en la segunda temporada de Gannon y la franquicia parecía estar en alza. El dos veces mariscal de campo Pro Bowl, Kyler Murray, estaba en su mejor momento y Ossenfort dedicó gran parte de la pretemporada a mejorar la defensa, incorporando jugadores veteranos como Josh Sweat, Dalvin Tomlinson y Calais Campbell.

Arizona ganó sus dos primeros partidos de la temporada, aunque ese sería su punto álgido. Los Cardinals perdieron los siguientes cinco partidos por un total de 13 puntos, incluyendo tres consecutivos con goles de campo en el último segundo.

Durante ese período, las lesiones comenzaron a acumularse. Murray se lesionó el pie en la derrota de la Semana 5 ante los Titans y no ha jugado desde entonces , lo que pone en duda su permanencia como mariscal de campo del equipo en 2026 a pesar de su contrato de cinco años y 230,5 millones de dólares, que podría extenderse hasta 2028.

El corredor titular James Conner se ha perdido la mayor parte de la temporada por una lesión en el pie, mientras que el receptor Marvin Harrison Jr., quien fue la selección general número 4 en 2024, tuvo problemas con lesiones e inconsistencia.

También hubo momentos vergonzosos que aumentaron la tensión. El corredor Emari Demercado dejó caer el balón a punto de anotar un touchdown al celebrar demasiado pronto contra los Titans, lo que desencadenó un colapso impactante que convirtió una ventaja de 21-9 en una derrota de 22-21.

Gannon fue captado en cámara confrontando furiosamente a Demercado, aparentemente golpeándolo mientras este le daba un golpe con el brazo. Los Cardinals multaron al entrenador con $100,000 por sus acciones.

Arizona también fue penalizado con un récord de franquicia de 17 penalizaciones en una derrota de 41-22 ante los 49ers en la Semana 11. Los Cardinals tuvieron marca de 0-6 contra oponentes de la NFC Oeste esta temporada, perdiendo los últimos cuatro por un total combinado de 88 puntos.

Gannon fue contratado en 2023 después de dos temporadas como coordinador defensivo de los Philadelphia Eagles, quienes llegaron al Super Bowl durante su último año antes de perder ante los Chiefs.