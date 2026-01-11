Jauan Jennings lanza mensaje tras eliminar a los Eagles y avanzar en los Playoffs

Los San Francisco 49ers terminaron con el sueño del bicampeonato de los Philadelphia Eagles al vencerlos 23-19 en el duelo de Ronda de Comodín de la NFL, disputado el domingo. El equipo californiano logró imponerse en un encuentro cerrado con lo que aseguró su pase a los Playoffs divisionales de la Conferencia Nacional.

La ofensiva de San Francisco fue liderada por Brock Purdy, quien volvió a responder en una situación de alta presión. En los minutos finales del último cuarto, el quarterback conectó un pase de touchdown de seis yardas con Christian McCaffrey, jugada que le dio la ventaja definitiva a los 49ers y terminó por inclinar el partido a su favor ante unos Eagles que intentaron reaccionar hasta el último instante.

Eliminaron a los Eagles | AP

Jennings jugador clave

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue una jugada de engaño que sorprendió por completo a la defensiva de Filadelfia. El receptor abierto Jauan Jennings tomó el balón y lanzó un pase de anotación que resultó fundamental en el desarrollo del partido, aportando puntos clave en un duelo donde cada posesión fue determinante. Esta acción se convirtió en uno de los recursos tácticos más efectivos de San Francisco durante el encuentro.

Con este resultado, los 49ers avanzan a la ronda divisional de los Playoffs de la NFL, donde enfrentarán como visitantes a los Seattle Seahawks, primer clasificado de la conferencia. Ambos equipos, rivales de la NFC Oeste, dividieron la serie durante la temporada regular, por lo que se anticipa un enfrentamiento parejo en la lucha por un boleto a la final de conferencia.

Avanzaron a la ronda divisional | AP

El mensaje de Jennings

Tras el triunfo y la eliminación de los Eagles, Jauan Jennings compartió un mensaje dirigido a la afición de San Francisco, pensando no solo en el siguiente compromiso, sino también en el objetivo de regresar al Super Bowl, lo que sería la tercera aparición del equipo en los últimos siete años.

“Arriba nunca abajo, fieles 49ers, vamos”, comentó Jennings en un video difundido por el propio equipo, reflejando el ánimo del vestidor de cara a la recta final de la temporada.