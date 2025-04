Rodrigo Pacheco buscará su mejor participación en el Mexico City Open

Con el firme propósito de tener su mejor actuación en el Mexico City Open ATP Challenger 125, el mexicano Rodrigo Pacheco se pone a punto en las canchas del Centro Deportivo Chapultepec, donde debutará ante el actual subcampeón del torneo.

"Me siento listo de poder competir en casa, muy feliz de esta gran oportunidad, a disfrutarlo muchísimo, un año más donde vengo más preparado, con buenos partidos atrás y va a ser un gran desafío. Vengo de dos torneos en altura, aquí en la arcilla que está un poco seca me cuesta un poco respirar pero estoy trabajando en eso".

🗣️ VAMOS PACHECO 🗣️



Mexican Rodrigo Pacheco Mendez thrills the home crowd with a 7-6(4), 6-7(3), 7-6(8) win over Lajal to advance to the final eight in Morelos #ATPChallenger pic.twitter.com/qTuFh56NV4

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 3, 2025