¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Monterrey de la J2 del Clausura 2026?

Continúa el Clausura 2026, a tan solo días del inicio la Jornada 2 entra en acción, con partidos de media semana, y uno de los platillos importantes será la visita de los Rayados de Monterrey al Necaxa en donde los hidrocálido busca catapultar su segundo triunfo del torneo.

Los dirigidos por Martín Varini iniciaron con el pie derecho el 2026 después de sacar un importante triunfo de 3-1 de la casa de Santos Laguna en donde Julián Carranza se estrenó como goleador en busca de reemplazar la salida de Cambindo al León.

Necaxa l IMAGO7

¿Cómo fue la victoria del Necaxa?

Ontiveros, Badaloni y Carranza orquestaron el triunfo. Carlos Acevedo portagonizaría el primer tanto para la visita tras una tibia salida conjugada con un mal rechace dejando el esférico a merced para que Agustín Ontiveros abriera el marcador.

Tomás Badolini ampliaría el marcador tras un gran centro, en linderos del manchón penal, por parte de Kevin Rosero. Finalmente, el último tanto duelo sería obra del flamante fichaje de Julián Carranza quien desde los once pasos decretaría el marcador final en Torreón con un 3-1, un estreno formidable con Martín Varini en el banquillo de los rojiblancos. Lucas Di Yorio le puso número a la casa.

Liga MX l IMAGO7

Rayados llega con dura derrota

Tras un primer tiempo de pocas acciones el Gigante de Acero viviría grandes acciones para el complemento. Para la segunda mitad, Rayados mantuvo la iniciativa. Al 49, Fidel Ambriz sacó un disparo de primera intención desde fuera del área que se fue por un costado.

Sin embargo, al 56 llegarí el golpe de Toluca: Helinho aparecería con una genialidad de tiro para marcar el único gol del partido tras un disparo cruzado que venció a Luis Cárdenas por el palo derecho haciendo más vistosa la jugada.

Monterrey buscó reaccionar. Al 63, Jorge Rodríguez intentó desde fuera del área, pero Hugo González volvió a aparecer para mantener la ventaja de los Diablos Rojos. Ya en la recta final, al minuto 86, se marcó penal a favor de Rayados tras una falta sobre Íker Fimbres. Sergio Canales tomó la responsabilidad, pero Hugo González se vistió nuevamente de héroe al detener el disparo.

Rayados l IMAGO7

Todo está listo para el segundo encuentro de torneo para el Necaxa y Monterrey, la cita es este 13 de enero desde el Estadio Victoria en punto de las 19:00 hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Canal 7, ViX Premium y Claro Sports.

Día: 13 de enero

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Canal 7, ViX Premium y Claro Sports