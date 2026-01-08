Necaxa ficha a canterano de Chivas para el Clausura 2026

El Club Necaxa anunció oficialmente la llegada de Francisco Méndez para reforzar su zona defensiva. El zaguero central mexicano se une a los Rayos con el firme objetivo de sumar talento joven. Esta incorporación busca apuntalar la estructura del equipo dirigido actualmente por Martín Varini.

Presentación de Méndez | X: @ClubNecaxa

¿Quién es Francisco Méndez, nuevo fichaje de Necaxa?

Méndez nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y posee una formación integral en el balompié nacional. El defensor realizó todo su proceso formativo dentro de las filas del Club Deportivo Guadalajara desde niño. Su crecimiento constante le permitió destacar en diversas categorías hasta llegar al nivel de competencia profesional.

El futbolista defendió recientemente la camiseta del Tapatío en la Liga de Expansión con resultados muy positivos. Su paso por esta división le otorgó la experiencia necesaria para dar el salto al máximo circuito. A sus 20 años, el central asume el reto de consolidarse plenamente en Aguascalientes.

Dentro de su palmarés destacan títulos importantes que avalan su calidad competitiva en el terreno de juego. Francisco consiguió un campeonato de liga y el trofeo de Campeón de Campeones con el equipo filial. Estos logros demuestran su capacidad para rendir bajo presión en instancias definitivas de torneo.

Firma de contrato | X: @ClubNecaxa

La Selección Nacional de México también consideró al joven defensa para integrar sus distintas categorías con límite de edad. Esta trayectoria internacional lo posiciona como una de las promesas más interesantes del futbol en nuestro país. Su perfil encaja con la filosofía de desarrollo de talento que busca la directiva.

El jugador llega a la institución hidrocálida con la meta clara de pelear por la titularidad inmediata. La competencia interna en la defensa central exigirá el máximo esfuerzo del joven jalisciense durante los entrenamientos. El cuerpo técnico evaluará su adaptación al sistema táctico planteado para los siguientes compromisos.

La estrategia de Necaxa para fichar

Necaxa continúa con su estrategia de fichajes enfocada en jugadores con proyección a futuro y hambre de triunfo. La llegada de Méndez representa una apuesta por la solidez y la buena salida de balón. La afición espera que el nuevo refuerzo aporte seguridad defensiva desde los primeros minutos.

El presente certamen de la Liga MX demanda una plantilla profunda para enfrentar las jornadas con éxito rotundo. Francisco Méndez inicia así una etapa crucial en su carrera profesional dentro del máximo circuito nacional. Los Rayos confían en que el zaguero demuestre toda la capacidad exhibida en el Tapatío.