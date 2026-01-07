Lorenzo Faravelli llegó a Aguascalientes para firmar con Necaxa

A solo unos día de arrancar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Rayos del Necaxa cerraron su nueva incorporación, el mediocampista argentino, Lorenzo Faravelli, llega procedente de la Máquina de Cruz Azul y ya está en la ciudad de Aguascalientes para unirse a su nuevo club.

Faravelli con Cruz Azul I IMAGO7

Hombre por hombre

En los últimos días, el mercado de fichajes fue marcado por un par de intercambios que no se veían venir entre Cruz Azul y Necaxa, pues la Máquina dejó ir a su mediocampista titular, pero va a recibir al también argentino, Agustín Palavecino.

El cambio de posición por posición será cerrado de manera oficial cuando Farevlli concluya sus exámenes médicos en la ciudad deportiva de Necaxa y firme su contrato, haciendo oficial su llegada a los Rayos.

Faravelli en el Apertura 2025 I IMAGO7

‘Loro’ Faravelli, llega como uno de los jugadores protagonistas de la Máquina en los últimos torneos, siendo un referente de los celestes en el medio campo y convirtiéndose en uno de los favoritos de la afición.

El jugador de 32 llegó a México en el Apertura 2023, proveniente del Independiente del Valle. Loro, jugó un total de 97 partidos con el equipo nueve veces campeón de México, aportando un total de 12 goles y dos asistencias.

Faravelli en los Cuartos de Final vs Tigres I IMAGO7

¿Cuándo podrá hacer su debut Faravelli con Necaxa?

Tras su llegada a Aguascalientes, Loro tendrá que pasar los exámenes médicos para así confirmar que está en óptimas condiciones para ser fichado por el cuadro que ahora dirige Martín Varini y así poder ser registrado oficialmente con el club.

En caso de que Loro pase sin ningún problema todos los exámenes, el jugador que llegó con una enorme sonrisa a la ‘Tierra de la gente buena’ y que ya posó con los colores del club, podrá ser elegible desde la Jornada 1 para el 11 inicial de los Rayos del Necaxa.