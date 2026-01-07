Agustín Palavecino llega a Cruz Azul; así fueron sus números con Necaxa

Agustín Palavecino se convirtió en nuevo jugador de Cruz Azul luego de un paso sólido y constante con Necaxa, equipo en el que logró consolidarse como una de las piezas más influyentes del medio campo en los últimos torneos. Su rendimiento con los Rayos fue determinante para que la directiva celeste apostara por su fichaje de cara a los retos del Clausura 2026.

Durante tres torneos con Necaxa, Palavecino disputó un total de 58 partidos, cifra que refleja la regularidad y confianza que tuvo por parte de los distintos cuerpos técnicos. Más allá de la cantidad de encuentros, el mediocampista argentino destacó por su continuidad, liderazgo en el centro del campo y capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave.

Reforzó a Cruz Azul | X

En el rubro ofensivo, sus números fueron uno de los principales argumentos que lo impulsaron hacia Cruz Azul. Palavecino registró 11 goles y 10 asistencias, estadísticas relevantes para un futbolista que se desempeña mayormente como mediocampista mixto, con incidencia tanto en la recuperación como en la generación de juego.

A esos registros se suma una alta carga de minutos en cancha. Con 4 mil 976 minutos disputados, el argentino mostró fortaleza física, constancia y una notable resistencia a lo largo de los torneos, cualidades que suelen ser altamente valoradas por cuerpos técnicos que buscan estabilidad en el funcionamiento colectivo.

Fue figura con Necaxa | IMAGO7

Su desempeño no pasó desapercibido en La Noria, donde se analizó su perfil como un futbolista capaz de aportar equilibrio, visión de juego y llegada al área rival. La directiva de Cruz Azul encontró en Palavecino a un jugador probado en la Liga MX, con adaptación total al ritmo y exigencia del futbol mexicano.

Cruz Azul ya hizo oficial su incorporación a través de sus redes sociales, marcando así el inicio de una nueva etapa para el mediocampista. La expectativa en torno a su llegada es alta, especialmente por el rol que podría desempeñar dentro del esquema de Nicolás Larcamón, técnico con el que ya trabajó previamente.

Se reencuentra con Larcamón | IMAGO7

El reencuentro con Larcamón se dio desde los primeros entrenamientos, al igual que con José Paradela, con quien compartió vestidor en Necaxa. Esa familiaridad podría acelerar su proceso de adaptación y permitirle integrarse de manera más rápida al funcionamiento del equipo celeste.

Palavecino ya se entrena con el plantel y se espera que pueda tener minutos desde la Jornada 1 del Clausura 2026, cuando Cruz Azul enfrente a León.